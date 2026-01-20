INI木村柾哉、雰囲気ガラリ新ヘアにファン歓喜「ビジュ天才すぎる」「待ってました」
【モデルプレス＝2026/01/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）のInstagramが、1月18日に更新された。木村柾哉の新しい髪色が反響を呼んでいる。
【写真】INIメンバー「ビジュ天才」金髪から劇的イメチェン
木村は、これまでの金髪から、落ち着いたダークトーンの茶色にチェンジした姿を投稿。雰囲気をガラリと変えたビジュアルで、ポーズをとる姿を披露している。
この投稿に「待ってました」「ビジュ天才すぎる」「どの髪の毛も好き」「新しいお仕事かな？」「とにかく格好いい」「似合ってる」「破壊力最大の美しさ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆木村柾哉、ダークトーンの茶色に髪色チェンジ
◆木村柾哉の髪色に反響
