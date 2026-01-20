「星のや奈良監獄」2026年6月25日開業 独居房が客室に、唯一無二のラグジュアリーを提案
【女子旅プレス＝2026/01/20】奈良県・奈良市にラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」が2026年6月25日に開業。重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」に併設され、星のやにとって9施設目となる。開業に先駆け、客室やダイニングなど内部の一部がお披露目された。
【写真】「アンドホテル 奈良若草山」世界遺産を望む露天風呂や客室を完備
「星のや奈良監獄」は、明治政府によって計画された五大監獄のうち、唯一現存する貴重な建築物「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテル。
赤レンガの壁や旧監獄を象徴する放射状の舎房といった歴史的な意匠を活用しつつ、現代的な感性を取り入れ、「明けの重要文化財」のコンセプトを体現する唯一無二のラグジュアリー空間として、新たな歴史を刻み始める。
全48の客室は全室スイートで、寝室・リビング・ダイニングなど、スペースを分けることで、滞在シーンに応じた多彩な寛ぎを創出。価格は1泊あたり147,000円〜（食事別）。
中でも特徴的な客室タイプ「The 10-Cell」は、独居房という最小単位の空間を10房分、繋ぎ合わせた贅沢な造り。漆喰で覆われていた壁の下に現れた100年を経た手積みのレンガ壁、新たな時代の建築を支える太い鉄柱、そしてウッドパネルの調和は、重要文化財の歴史に現代を重ねた美しい融合を見出している。
別棟のダイニングでは、西洋から伝わった伝統の技法に、日本人の感性で進化した日本のフランス料理を提供。その他にも、星のやらしい非日常を味わえる様々な空間演出やアクティビティなどを計画している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地 ：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）
客室数 ：48室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
【Not Sponsored 記事】
【写真】「アンドホテル 奈良若草山」世界遺産を望む露天風呂や客室を完備
◆旧奈良監獄を観光の力で再活用「星のや奈良監獄」
「星のや奈良監獄」は、明治政府によって計画された五大監獄のうち、唯一現存する貴重な建築物「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテル。
赤レンガの壁や旧監獄を象徴する放射状の舎房といった歴史的な意匠を活用しつつ、現代的な感性を取り入れ、「明けの重要文化財」のコンセプトを体現する唯一無二のラグジュアリー空間として、新たな歴史を刻み始める。
◆重要文化財に泊まる非日常空間
全48の客室は全室スイートで、寝室・リビング・ダイニングなど、スペースを分けることで、滞在シーンに応じた多彩な寛ぎを創出。価格は1泊あたり147,000円〜（食事別）。
別棟のダイニングでは、西洋から伝わった伝統の技法に、日本人の感性で進化した日本のフランス料理を提供。その他にも、星のやらしい非日常を味わえる様々な空間演出やアクティビティなどを計画している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
監獄がまるごとアート空間に???— モデルプレス (@modelpress) September 25, 2025
「奈良監獄ミュージアム」2026年4月開館
敷地内にはラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」も開業予定??
?写真・記事詳細はこちらhttps://t.co/Rt9NzH2BNv#奈良 #奈良監獄ミュージアム pic.twitter.com/tZ6gnNrwvj
■星のや奈良監獄
所在地 ：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）
客室数 ：48室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
【Not Sponsored 記事】