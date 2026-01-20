【「ころりんぬいぐるみ ねこ」4種】 2月上旬 予約受付開始予定 2月中旬～一般販売予定 価格：各3,080円

セキグチは、同社のオリジナルシリーズ「ころりんぬいぐるみ ねこ」のぬいぐるみ4種を発売する。価格は各3,080円。2月上旬より、セキグチ公式オンラインショップや、全国のキャラクターグッズ取扱店、オンラインショップにて予約受付が開始される。一般発売は2月中旬より行なわれる予定。

しりもちをついたような姿勢が愛らしい「ころりんぬいぐるみ」に、今回子猫たちが仲間入りする。今回、「ちゃとら」・「しろふわ」・「みけ」・「ろしあん」の4種類が登場。両手でそっと包み込むと、ころりんとした背中の丸みが手のひらに伝わり、まるで子猫を抱き上げたような感覚も味わえる。お腹の前で4つ足を寄せたポーズは、じゃれたり、こちらを見上げたりする子猫の仕草そのものが再現されている。

「ころりんぬいぐるみ ねこ ちゃとら」

サイズ：約17×11×12cm（高さ×幅×奥行）

「ころりんぬいぐるみ ねこ しろふわ」

サイズ：約15.5×11×14cm（高さ×幅×奥行）

「ころりんぬいぐるみ ねこ みけ」

サイズ：約17×11×13cm（高さ×幅×奥行）

ころりんぬいぐるみ ねこ ろしあん

サイズ：約16.5×11×12cm（高さ×幅×奥行）

【イメージ】

【「ころりんぬいぐるみ ねこ」4種】

・予約受付開始日：2月上旬～

全国のキャラクターグッズ取扱店

オンラインショップ

セキグチ公式オンラインショップ

□「セキグチ公式オンラインショップ」のページ

予約の有無やスケジュールについては店舗によって異なります。店舗に直接お問い合わせください。

・一般発売

一般発売予定日：2月中旬～

全国のキャラクターグッズ取扱店、オンラインショップにて発売。

