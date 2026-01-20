【robosen フラッグシップサウンドウェーブ（2次受注）】 4月 発売予定 価格：196,680円

Robosen Roboticsは、完全自動変形を実現したロボットトイ「フラッグシップサウンドウェーブ」(英語版)の2次受注を通販サイト「あみあみ」にて受け付けている。発売は4月を予定し、価格は196,680円。

本商品は「トランスフォーマー」シリーズに登場するディセプティコンのサウンドウェーブを立体化したもの。タカラトミーの完全監修のもと、カセットモードからロボットモードへの完全自動変形を実現し、音声やアプリ操作により自動変形する。

音声制御、アプリ操作、多彩なアクション、プログラミング機能、ミニシアターといった機能を搭載し、ロボットモードでは歩行や移動、武器の使用、各種アクション、録音・再生が可能となっている。

プログラミング機能は、ブロックベースプログラミング、マニュアルプログラミング、音声プログラミング、簡易プログラミング、パソコンでのプログラミングの5種類のモードを備え、オリジナルアクションを作成することができる。

音声コマンドによる操作にも対応し、フランク・ウェルカー(Frank Welker)氏による新規収録ボイスが採用されている。

【ロボセン「フラッグシップサウンドウェーブ」オフィシャルPV / Robosen Flagship Soundwave】

(C) ＴＯＭＹ 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。