建造物損壊の疑いで１８日未明に逮捕され、釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）が降板した「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）の２０日公演第１部が、東京・浅草公会堂で開幕した。

鶴松が演じる予定だった、第２部「傾城反魂香」の女房おとくの代役を務めている中村莟玉（かんぎょく）が冒頭であいさつし、配役変更を改めて報告。「多大なるご迷惑、ご心配をおかけしました。皆さまに楽しかったな、良かったなと思ってもらえるよう一致団結していきたい」と気丈に語ると、客席から力強い拍手が起こった。

浅草公会堂前は鶴松の顔写真入りポスターや名前も掲示。会場の中でも第２部「傾城反魂香」の女房おとくを演じる鶴松の映像が流れていた。鶴松の代役として第１部「梶原平三誉石切」の奴菊平役は中村橋吾、「相生獅子」の姫役を市川男寅が勤める。

冒頭であいさつした莟玉は、鶴松と同じ一般家庭出身。２０１９年に中村梅玉の養子となり歌舞伎界入り。昨年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演した。立役、女方も多彩に演じられ、次世代を担うホープとして期待されている。

１８日未明に鶴松が逮捕され、わずか数時間後に代役を勤めた「傾城反魂香」の女房おとくは、初役。大津絵の元祖とも呼ばれる岩佐又兵衛をモデルとした同作で、吃音（きつおん）のため滑らかに話せない夫を懸命に支える妻の愛を表現した。

一般家庭出身の鶴松は２００５年に１８代目中村勘三郎さん（１２年死去、享年５７）の部屋子として歌舞伎界に入った。中村勘九郎、中村七之助の元で修業を積み、歌舞伎座で主役を演じるなど、部屋子としては異例の活躍を見せている。

２月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で幹部昇進し、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが発表されているが、逮捕の影響が必至とみられる。