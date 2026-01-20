

百貨店の歳暮コーナー

四国経済産業局は15日、2025年11月の四国の百貨店（4店）とスーパー（259店）の販売状況の速報値をまとめました。

百貨店の販売額は65.9億円で、前年同月比＋4.8％と2カ月連続で前年を上回りました。

スーパーの販売額は前年同月を13カ月連続で上回る5.6％増の425億9000万円でした。

百貨店とスーパーを合わせた販売額は、前年同月を13カ月連続で上回り、2.8％増の491億7000万円でした。

品目別では、引き続き米の高値が続いている他、冷凍食品、総菜、鶏卵などが13カ月連続で前年を上回りました。一方、衣料品は冬物や肌着が苦戦し3カ月連続で前年を下回りました。百貨店では歳暮の受注が早期化し3カ月ぶりに前年を上回りました。

県別に見ると、愛媛179.5億円、香川161.9億円、徳島78億円、高知72.3億円で、既存店ベースで徳島を除く3県が前年同月を上回りました。

四国のコンビニエンスストア（1567店）の11月販売額は前年同月比2.2％増、家電大型専門店（83店）は3.9％増、ドラッグストア（678店）は9.8％増、ホームセンター（203店）は1.9％減でした。