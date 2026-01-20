「積水ハウス地面師詐欺事件」──長編ノンフィクションをはじめ、小説やドラマでも描かれてきたこの著名な事件には、いまだ知られざる舞台裏があった……。第32回を数える小学館ノンフィクション大賞に、事件関係者たちの"実像"を丹念に追いかけた労作が選ばれた。昨年末に催された最終選考会では、3人の選考委員が最終候補4作品について様々な角度から議論を重ね、圧倒的な取材力を評価された同作が大賞となった。受賞作は今春にも刊行予定。

【写真】選考委員を務めた河合香織氏、森健氏、酒井順子氏

【受賞作品のあらすじ】

『地面師は笑う積水ハウス55億円詐欺事件、ある実行犯の告白』 河合桃子（ライター／48歳）

2017年に不動産大手・積水ハウスが詐欺集団に55億円を騙し取られた「地面師事件」。小説化、ドラマ化もされ、大きな注目を集めた事件だが、週刊誌記者である著者は2024年、別件の取材中に偶然実行犯の1人・カトウと出会う。カトウは事件後に「連絡役」と報じられたものの、実際には「ただのパシリ」に過ぎない中年男性だった。

同い年の実行犯に興味を抱いた著者は、事件についての取材を始める。犯行に関わる人数が舞台の劇団員のように多く、役割が多種多様に分かれる地面師事件。巧妙な手口が駆使される印象があるが、実際は対面での交渉を通じて他人の土地を売りさばくアナログで古典的な詐欺だ。意外と愛嬌のある実行犯の男が当初協力的に取材に応じたこともあり、「パシリ」の視点から見たこの事件の新たな側面が描き出されていく。

事件の全貌を知るため、著者は少しずつ主犯格とされる地面師たちへと取材対象者を広げた。しかし、どの地面師も「主犯は別にいる」「自分は無罪だ」と主張し、全貌に近づくのは容易ではない。彼らは一様に、人を騙す前に自分を騙している様子だった。

著者は「パシリ」の男カトウが事件に関わった経緯を探るため、彼の過去を追う。田舎の野球少年として育った彼は、生まれついての愛嬌を武器に、人を頼りながら無責任に生きていた。罪を犯したことを反省するような言葉を語り、事件のことを正直に話しているように思えた彼だが、著者はあるきっかけから、男が人生の要所で偽りを重ね、責任を逃れる人生を送っていたことに気づく──。

世を騒がせた積水事件を新たな視点で再構成しつつ、それに参加した中年男の生き様が描かれる。

【受賞者の言葉】河合桃子氏 「パシリ役」の人間らしさに惹かれた

私は週刊誌記者を生業にしている。性風俗にまつわるトラブルから殺人事件まで多くの事件現場に足を運んできた私が、世を騒がせた「積水事件」の実行犯と出会ったのは、全く別の「ハプニングバー取材」の過程で生じた偶然だった。

男は積水事件当時「連絡役」と報じられていたが、実際に話を聞くと、他の地面師から指示を受けそれを遂行するだけの「パシリ役」だった。55億円詐取という重大事件に関わった人間のはずなのに、その男は当初、どこか人懐っこい愛嬌と余裕を持って、私に事件の詳細を聞かせてくれた。

"手練れ"たちがチームを組み、華麗に人を騙すイメージがある地面師事件だが、実際には意外と行き当たりばったり。構成員の間に強い繋がりもなく、皆がカネへの空虚な欲望に突き動かされている──事件のそんな新たな側面も見た。

かねて「いつか男の生き様を描きたい」という夢を持っていた私にとって、この取材はチャンスだった。事件の再検証はもちろん、パシリ男の「更生物語」を描けるかもしれないという手前勝手な期待もあった。

だが話を聞き続けるうちに、その期待は裏切られることとなった。

男は約4年の実刑判決を受け、刑事施設で更生と社会復帰を目指したが、事件前と現在で暮らしが変わったかといえば、側から見ている限りそうでないように映った。生まれ持った愛嬌を隠れ蓑にして責任から逃れているように見え、落胆することもあった。しかしその「人間らしさ」に、私が取材者として惹かれたことも事実であり、読者に感じ取ってほしい部分でもある。

「主犯格」とされる他の地面師にも取材した。彼らもまた一様に「俺は悪くない」と声を上げるばかりで、真相や真意に近づくのは困難を極めたが、そこにこの事件の本質があるようにも感じられた。

「パシリ役」の男の無鉄砲な人生が、等身大に伝われば幸いである。

※週刊ポスト2026年1月30日号