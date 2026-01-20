2026年1月18日、6年ぶりの「天覧相撲」が行われ、観戦のため、国技館へ訪問された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。皇后雅子さまはペールブルーにも見える薄紫の着物、愛子さまは華やかなピンクの振袖を選ばれた。

SNSでは、〈凄い大歓声でしたね。流石、天皇御一家です〉、〈天皇皇后両陛下の見送りにもすごい拍手や…感動しちゃう〉など、天皇ご一家への歓声が話題になった。

また、雅子さまと愛子さまのお召し物についても〈優しい色合いの着物綺麗〉、〈着物お姿だーー！！ 素敵すぎる〜〜〉、〈愛子さまの着物姿、美しすぎて語彙力消失したwww 〉など、その美しさを称える声が多く上がっている。

雅子さまがお召しになった着物には、リボンのように流れる帯状の文様に、亀甲文様や菊などがあしらわれていた。また、教養を象徴する文箱文様や、梅が描かれたやや閉じた扇子も描かれていた。帯は、着物の色合いと自然に馴染む金色を基調としたものが選ばれていた。

一方、愛子さまの振袖は、2024年3月の学習院大学の卒業式でもお召しになったものとみられ、菊、桜や梅などの花が描かれている。卒業式では紺色の袴を合わせられていたが、今回は着物と同色の赤を中心とした帯が選ばれ、金色などで花文が描かれていた。

菊には「高貴」、「邪気を払う」などの意味があり、厳しい冬に耐えて咲く梅は、「忍耐」や「生命力」の象徴とされている。相撲という格式ある場とも調和する絵柄を選ばれたようだ。