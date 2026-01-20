戦後最短の選挙戦に向けて政界が揺れる中、新たな衝撃が走った。菅義偉元首相（77）が、次の衆院選に出馬せずに引退する意向を表明したのだ。

【写真を見る】「もうほとんど反応ない」秘書に髪を整えてもらう、うつろな目をした菅義偉氏。一瞬遅れて拳を突き上げる姿

1月17日に会見を開き、「70代になってから、自分の政治家としての引き際を常に考えていた」「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」などと語った。

菅氏は1948年生まれ、秋田県出身。代議士秘書、横浜市議を経て、1996年の衆院選で初当選。第2次安倍政権では歴代最長となる約7年8か月の間、官房長官を務め、2020年9月に内閣総理大臣に就任した。

首相退任後も自民党の副総裁を担当するなど尽力してきたが、近年は、健康不安がささやかれていた。全国紙の政治部記者が証言する。

「ほかの政治家の応援に駆けつけたときも、菅さんの演説は途切れがちで、抑揚にとぼしく覇気のない印象でした。歩行がおぼつかず、SP（警護官）に支えられる場面もありました。

かつては"最強の官房長官"と畏怖された菅さんですが、近年は、うつろな表情をとらえた動画が心配の声とともにSNS上で拡散されたり、X（旧ツイッター）では『#菅さん大丈夫』がトレンド入りするなど、もっぱら健康状態が注目されていました」

過去にも菅氏は、"激ヤセ"で周囲を驚かせたことがあるという。前出の政治部記者の話。

「60代になり、人間ドックで中性脂肪やコレステロール値が高く、医師に痩せるよう勧められたそうです。

そうしたなか、スープカレーを毎朝食べる"スープカレーダイエット"に目覚め、14キロの減量に成功したといいます。本人は『調子が良くなった』と話していましたが、ふっくらと丸みのある顔立ちのイメージが強かっただけに、周囲からは驚きの声もありました。

ダイエットに成功した後も野菜中心の食生活を心がけて、ウォーキングやジム通いをして、健康管理に気をつけていた。『65キロを超えないようにキープしている』とのことでしたが、あれからさらに痩せていき、一体今は何キロなのか……」

菅氏本人は、体調に問題はないとしていた。

「昨年4月に放送された『森田健作アワー 人生ケンサク窓』（BS日テレ）で、俳優の森田健作から『健康状態は大丈夫ですか？』と質問された際、菅さんは『全く問題ない』と断言していました。しかし、それから1年足らずでの引退となりました」（同前）

菅氏は、高校卒業後に上京して段ボール工場で働いた後、26歳で政治を志し、地盤、看板、鞄どれもなしというゼロからのスタートで首相にまで上り詰めた。約30年間、全力で走り続けた政治家人生にピリオドを打ち、これからは穏やかに余生を過ごすのだろうか。