「ミスター・レッズ」こと福田正博さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

日本初のワールドカップ（Ｗ杯）出場をかけた１９９３年のアジア最終予選について、番組ＭＣの槙野智章さんと振り返った。収録は槙野さんがＪ２・藤枝ＭＹＦＣの監督の就任式に出席した昨年１２月１５日に行われた。

「ドーハ」での不振

「俺は全く何もできなかった」

Ｗ杯アメリカ大会の出場をかけた９３年のアジア最終予選。中立地のカタール・ドーハで、６か国が総当たり方式のリーグ戦を戦った。Ｗ杯出場をかけた最終戦のイラク戦が「ドーハの悲劇」として、日本のサッカー史に刻まれている。

「オフト（監督）は俺のこと信頼してくれていた。中心選手だったのは間違いない。（最終予選の）１、２試合目が全然良くなかったにもかかわらず、途中出場でも使ってくれた」

この大会での福田さんは極度の不振に陥り、初戦から、サウジアラビア、イランと１分け１敗。３試合目の北朝鮮戦では、ついにスタメンから外れた。

力を出せなかった

「全く期待に応えられなかった。その理由は、一言で言うんであればプレッシャーなんだと思う」

日本にとってまだＷ杯が「未踏」だった時代だ。

「すごくナーバスになってた。チームもあまり良い状態ではなかった。良くない状況が重なった中で、大会を迎えて、自分の持てる力はほとんど出せなかった。残念だけど」

そして、次のようにも付け加える。

「ってことは、俺の力はあのぐらいだったってこと。プレッシャーの中で（実力を）出せないんだから。『プレッシャーに負けた』って言い方をするけど、それが俺の実力だったのかもしれない」

極度の緊張状態の中で戦っていたという経験は、過去に「ピッチサイド」に出演した選手たちが振り返っている。

「体が思うように動かなかったし、チャレンジすることが怖かった」

逆境をはね返せた選手

中立地での短期決戦。勢いに乗れないと、立て直すのは難しかった。

そういった逆境で力を発揮し、日本代表のストライカーとしてポジションを獲得した選手もいた。

「スーパーサブの立ち位置だったゴン（中山雅史）はチャンスをつかんで、彼はそこからスターダムにのし上がっていった」

この大会での日本の得点は計７点。三浦知良（福島ユナイテッドＦＣ）が４得点、中山雅史（アスルクラロ沼津ＣＲＯ）が３得点だった。

「そこは中山と俺の大きな違いだと思う。俺にとっては嫌な思い出だけど、俺の中ではそういう大会だった」

プロフィル

福田正博（ふくだ・まさひろ） 中央大卒業後の１９８９年、三菱重工（現・浦和レッズ）に入団。Ｊリーグ開幕後は「ミスター・レッズ」の愛称で浦和の象徴的存在となり、９５年には日本人初のＪリーグ得点王を獲得。日本代表としても通算４５試合に出場し、９３年の「ドーハの悲劇」も経験した。現在は解説者として活躍中。６６年生まれ。神奈川県出身。