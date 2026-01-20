「噂通りでした！

見たのはDAISOだったけど、たまたまseriaにあったから排水溝カバー？と味噌ケースを買ってみたらずーっと遊んでる」



【写真】排水溝のシリコンカバーと味噌ケースで作りました

こんなコメントとともに動画を投稿した「うちょ」（@miii_pockt）さん。そこには楽しそうな声をあげながら、透明ケースに柔らかいシリコンの蓋をつけた、うちょさん手作りの「ポットン落とし」を何度も楽しむ息子くんの姿が映っています。



うちょさんは、手作り知育おもちゃをまとめたインスタグラムのアカウントでこのおもちゃを知ったそう。もともと手作りおもちゃに興味があったので作ってみたところ、息子くんが大喜び。



「（作ってから約２週間）今も出してあげると遊んでいます。初めはボールなどを出し入れしていましたが、今はそれに加えて、シリコンカバーが手に触れる感覚を楽しんでいるのか、自分の手だけを出し入れして楽しんでる姿も見られます」と、息の長いおもちゃになっています。



シリコンの排水溝カバーは裏にして透明ケースに取り付けるとわりとしっかり止まると、作り方の補足も投稿したうちょさん。



こういった穴に物を入れるおもちゃは、「ポットン落とし」と言われていて、さまざまなタイプのおもちゃが販売されています。物をつかんで入れる指先の器用さや、入るかどうか考える力、好奇心などを伸ばすことができるおもちゃだと言われています。



「うちもやってみたいー！！」

「ものをしまう、手首の感触、みえなくなる（いないいないばぁに近い）、ひっくり返すと出て来る、知育おもちゃの要素が詰まってますね！これは良き…」

「可愛いい」

などとコメントも寄せられています。



「数年前から手作りの『ポットン落とし』は話題だったので、自分の投稿への反響に驚きました。けど、真似した人たちから『うちも良かったよ』『早速遊んでます！』等の報告があった時は嬉しかったです。簡単にできるし、安価（200円）に作れるのでオススメできて良かったと思います」



うちょさんの息子くんは、もう少ししたら1歳です。「まだまだ夜も頻繁に起きるなど大変な事も多いですが、それ以上に毎日が楽しく息子がとても可愛くて幸せです」と話します。



息子くんは「物を握って振るのが好きなので、振ると音が鳴るおもちゃがお気に入りです。絵本も好きで読み終わると泣いてしまうので何度も読み返します」と、好奇心旺盛な様子。



そんな息子くんに良い刺激をあげたいと、「運転が苦手で普段は最低限しか運転しないのですが、最近は体を動かしたりいろんな玩具で遊べるようになってきた息子のために近所の子育て支援センター等に連れて行って遊ばせたりしています」と、うちょさんは毎日がんばっているといいます。



今回の手作り「ポットン落とし」は、安全性が保障されているわけではありません。息子くんも排水溝カバーのピロピロしたところを口に入れたりしているそうなので、「見守りのもと遊んだほうが安全だと思います」と、うちょさんは話しています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）