最小・最安クラスの「アイゴX」にハイブリッドモデルが追加

2025年11月13日、トヨタの欧州法人は、新型コンパクトSUV「アイゴXハイブリッド」の生産を正式にスタートしたと発表しました。



この新モデルは、どのような特徴を持つのでしょうか。

「アイゴ」シリーズは、2005年2月に初代モデルが登場しました。以来、「ヤリス」よりもよりコンパクトで廉価なモデルとしての役割を担い、欧州のAセグメント車市場における人気モデルとして支持されてきました。

現行の「アイゴX」は3代目にあたり、2021年に登場しました。初代のシンプルなハッチバックスタイルから、クロスオーバー風のデザインへと大きく変化しています。

この思い切った方向転換は市場で高い評価を受け、欧州全域で人気を獲得。これまでにアイゴXシリーズは36万5000台以上が生産され、今回のハイブリッド仕様の登場により、さらなる販売増加が見込まれます。

新型アイゴXハイブリッドは、欧州市場において最もリーズナブルな価格のトヨタ車でありながら、同社の実績あるハイブリッドテクノロジーを搭載しています。

パワートレインは、上位モデルの「ヤリスクロス」にも採用されている1.5リッターガソリンハイブリッドシステムで、システム合計最高出力116馬力を発揮します。

新型アイゴXハイブリッドには、トヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠した「アイゴX GRスポーツ」も設定されています。

名前が示すとおり、GRらしいスポーティな外観が特徴で、専用のフロントグリルやアルミホイールを装備しています。また、「マスタード×ブラック」のツートーンカラーによる活力あふれるデザインも注目点です。

走行性能に関しても、足回りやハンドリングにGRならではのチューニングが施され、より俊敏なレスポンスを実現しています。

インテリアについても外装と同様にスポーティな演出がなされているほか、電子パーキングブレーキや2つのUSB-C充電ポートを標準装備するなど、最新モデルにふさわしい便利さも備えています。

ボディサイズは全長3700mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベースは2430mm、最小回転半径は4.7mとコンパクトな設計になっています。

車両価格は1万9670ユーロ（約347万円）からとなっています。

Aセグメントにおける唯一の本格フルハイブリッド車としてデビューすることで、ハイブリッドテクノロジーをより身近なものにし、同時にトヨタの電動化戦略における重要な節目となりました。

このモデルの導入により、トヨタは欧州市場のすべての主要セグメントで電動化モデルのラインナップを完成させることに成功しました。これによってCO2排出量の削減を進め、カーボンニュートラルを目指すマルチパス戦略を大きく前進させています。