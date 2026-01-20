お魚くわえたカワセミさん！ そのまま飲み込むかと思いきや、魚を岩に叩きつける“ワイルドな一面”を披露
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お魚くわえたカワセミ 岩に魚を叩きつけていた』という身近な生き物語さんの動画です。
お魚をくわえたカワセミさんが、川の中の石の上にいます。
魚を何度か持ち替えたカワセミは、上を向いて大きく口を開けました。
そのまま飲み込むかと思いきや、おおきく振りかぶって……
バシンッと魚を岩に叩きつけます。
そのまま魚をしっかりくわえたカワセミ。動いて食べにくかったのでしょうか。
カワセミはまた少し違う位置で魚をくわえ直すと、バシンッ。
カワセミがいるのはこんな場所。狭いので落とさないよう確実に仕留めてから食べる、ということでしょうか。
まだまだカワセミの行動は続き……
今度は反対を向いてバシンッ。とても念入りです。
何度も打ち付けられた魚はぐったり。もう動きそうにありません。
カワセミの英名はkingfisher。古英語の「cyng-fiscere」（王の魚を捕る人）に由来し、いかにも魚を捕らえる名手という名前です。それでも実際は魚を捕まえるのは大変ですし、この念入りさも無理もないのかもしれません。
魚が食べやすくなったところでクルリと後ろを向いたカワセミは、飛んで行ってしまいました。どこか安心して食べられる場所へ行ったと思われます。
視聴者のコメント
・カワセミくんホント綺麗
・スナップが効いておられる
・かしこいなぁ
・その場で食べず、飛行中に落とさないようにしっかり締めたのね
・それにしてはやりすぎのような・・・
・取れるまでの苦労を察するに余りある