お魚くわえたカワセミさん！ そのまま飲み込むかと思いきや、魚を岩に叩きつける“ワイルドな一面”を披露

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お魚くわえたカワセミ 岩に魚を叩きつけていた』という身近な生き物語さんの動画です。

お魚をくわえたカワセミさんが、川の中の石の上にいます。

魚を何度か持ち替えたカワセミは、上を向いて大きく口を開けました。

そのまま飲み込むかと思いきや、おおきく振りかぶって……

バシンッと魚を岩に叩きつけます。

そのまま魚をしっかりくわえたカワセミ。動いて食べにくかったのでしょうか。

カワセミはまた少し違う位置で魚をくわえ直すと、バシンッ。

カワセミがいるのはこんな場所。狭いので落とさないよう確実に仕留めてから食べる、ということでしょうか。

まだまだカワセミの行動は続き……

今度は反対を向いてバシンッ。とても念入りです。

何度も打ち付けられた魚はぐったり。もう動きそうにありません。

カワセミの英名はkingfisher。古英語の「cyng-fiscere」（王の魚を捕る人）に由来し、いかにも魚を捕らえる名手という名前です。それでも実際は魚を捕まえるのは大変ですし、この念入りさも無理もないのかもしれません。

魚が食べやすくなったところでクルリと後ろを向いたカワセミは、飛んで行ってしまいました。どこか安心して食べられる場所へ行ったと思われます。

視聴者のコメント