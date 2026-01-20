前髪を下ろしてメガネをかけた完全オフモードの渋野日向子 「ほんと良く似合う」と吉田優利が絶賛！「私はもう浅草案内人になりました」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。渋野日向子と東京・下町の浅草を訪ねたことを投稿した。
【写真】前髪を下ろしてメガネをかけた完全オフモードの渋野日向子
「ひなこさんと浅草デート→妹子と合流してご飯だった日」と記すと、10枚の写真を公開。その前半はメガネをかけて前髪を下ろした渋野との2ショットのオンパレード。浅草寺や仲見世など人気スポットを巡り、人気の“たこせん”などを食べ歩き。オフを大いに楽しんでいた。そして「私はもう浅草案内人になりました笑」というとおり、昨年末から、吉田は女子ゴルファーと一緒に浅草や東京スカイツリーを楽しむ投稿が続いている。暗くなった頃に妹の吉田鈴も合流。楽しそうな3ショット3連発で締めくくった。この投稿にコメントをすることは出来ないが、投稿直後から「いいね！」が殺到。すでに1.7万回を超えている。
