お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が19日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。「売れていない芸人」の結婚式に疑問を呈した。

今回は、お笑いの未来を考える企画を実施。森田の改革案は「売れていない芸人は結婚式をするな」というもの。

「SNSで、売れていない芸人の結婚式の投稿がよく上がってきません？あれを見るのが1番イヤ。売れていない芸人が売れていない芸人を集めて結婚式を開き、それを投稿する。この世で最も興味のないフリーペーパー。そもそも売れていない芸人がなぜ結婚式をしたいのか」

自分なら誘われても「断ります。自分の仕事のほうが大事」と言い、「みんな事務所に（スケジュールに）NGを出して、売れていないやつの結婚を祝いに行ってる。意味分かんなくないですか？」と首を傾げた。

進行役の同局渡邉結衣アナウンサーは「女性はウエディングドレスとか、お色直しを見てほしい」「私の旦那さんが売れていない芸人さんだとしたら、“いつもお世話になってます”とか言いたい」と意見。これに森田は「フォトスタジオに行ってください！」「そんなことよりも奥さんがすべきは、結婚式で出ていく費用を抑えること。これから苦難しかないよ？売れてないから」と切り捨てた。

もし自分が結婚したら結婚式をするのか？という質問が飛ぶと、森田は「しないと思います。したとしても、身内だけとか。親への手紙を、何で大勢の前で読みたいん？」とコメントした。