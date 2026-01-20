落語家の快楽亭ブラック（73）が20日までにブログを更新。東京都台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで、警視庁蔵前署に現行犯逮捕された歌舞伎俳優中村鶴松（30）に“喝”を入れた。

歌舞伎通としても知られるブラックは「中村鶴松、何やってるんだよー」と切り出し、「師匠の中村勘三郎の襲名披露の時に七之助が酔っ払って事件を起こして謹慎になったのを側にいて見ているのに、事もあろうに自分の中村舞鶴襲名の直前に自分が酔っ払って事件起こしてどうするんだよ」とピシャリ。「中村鶴松のバカヤロー！！」と一喝した。

鶴松は19日夜、拘留されていた蔵前署から釈放された。黒のスーツに紺色のネクタイで署を出ると、一度頭を下げてから「このたびは、ご心配、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした」ともう一度頭を下げた。続けて「被害者の方には、誠心誠意、対応させていただければと思います」と話し、「すみません」と発して2秒ほど頭を下げた。

逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。当時、酒に酔っていたといい、「覚えていない」と供述しているという。