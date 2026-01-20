マツコ・デラックスが19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。大手カップ焼きそば「ペヤング」の最強の作り方を明かした。

番組では、余った焼きそばの粉ソースの使い道が話題になり、余った納豆のタレの使い道に話題が発展。マツコは付属物は基本的に全部使い切るとした上で「納豆だけはたれを使わない。しょうゆじゃないと嫌」と告白。余ったタレの代用法は「そばとか食う時に麺つゆの代わりにして」と明かし、スタジオからは拍手が沸いた。

「ただ、からしは足りない。からしはもう、一袋使ったににチューブを付け加えて」と語った。そして「足りないといえばペヤングよ。ペヤングのふりかけスパイス！」と主張すると、スタジオは大賛同。「増やせとは言わないので」としつつも、瓶詰による通販をお願いした。

さらにその流れで、自身の「ペヤング論」を展開。「私は2個単位で考えてるんですよ。1個は捨てます。妥協して自分の家にある、いろんな変なものを混ぜたりして。（ふりかけスパイスを）1個分温存するんですよ」と説明。「2個目に1個分のスパイスとふりかけを一緒に入れて、ダブルにして食べます。そうすると理想のペヤングができるので」と笑顔で語った。