【2025年12月】20代に人気の「LINEマンガ」12月22日〜1月4日ランキングベスト10 - 女性編1位は年間TOP作品がランクイン
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年12月22日〜2026年1月4日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
○20代男性編
1位は『片田舎のおっさん、剣聖になる〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜』、第2位は『入学傭兵|』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『みいちゃんと山田さん』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)
今回のピックアップは、20代女性編第1位の『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。2025年3月より連載を開始した「LINEマンガ」オリジナルwebtoon作品で、連載開始から瞬く間に人気になり、「LINEマンガ 2025上半期ランキング」で初登場1位、さらに「LINEマンガ 2025 年間ランキング」連載ランキングでも1位の人気作です。
不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもを失い、若い女との情事を目の前で見せられた樹里。傷だらけの人生を抱える彼女のもとに突如現れた怪しい年下の男は、樹里の心を揺さぶり始めて……。
コメントでは「何度も最初から読み返してて、もう沼沼沼」「もう何度目かわからないけどまた1話から読み始めた 全然あきないんだよねー」「56話読んだ後に1話読み返すと鳥肌立つ!!!!!」と、何度も読み返している方も続出の作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
