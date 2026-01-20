B&ZAI橋本涼・矢花黎・鈴木悠仁「ESSE」初登場 ツアー準備裏話語る
【モデルプレス＝2026/01/20】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）の橋本涼・矢花黎・鈴木悠仁が、2月2日発売の生活情報誌「ESSE」（発行：フジテレビ／発売：扶桑社）3月号に登場。人気のインタビュー連載「男と花」で自然体な姿を披露している。
アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」に3人が初登場。三者三様の日常を切り取ったような撮り下ろし写真と、メンバー同士の“他己紹介”や暮らしのなかで欠かせない「10分習慣」など、3人の素顔に迫る内容となっている。
写真とインタビューページのコメントの一部が先行公開。花束を買ってきたり、ギターを弾いたり、ソファやベッドでくつろいだり、“暮らしの中で花と寄り添う瞬間”をイメージした写真を多数掲載。3人の個性が光る、自然体な魅力がつまった写真となっている。
また、本格的なバンドパフォーマンスも注目される初の全国ツアーを直前に控えた、B＆ZAIの3人がメンバーを語る「他己紹介」や2月から始まるツアー準備の裏話、3人の暮らしに迫るお話まで、魅力たっぷりなインタビューも掲載される。（modelpress編集部）
― 本誌の特集「10分習慣」にちなんで、毎日の習慣があれば教えてください。
鈴木「朝ごはんを食べること。できない日もあるけど、基本はみそ汁とご飯、納豆とぬか漬け。」
矢花「ドラマの朝食みたい！さすがにおみそ汁はインスタント？」
鈴木「インスタントじゃないよ。材料を入れた鍋を冷蔵庫に入れておいて、朝温めて味噌をとくの。」
橋本「オレは歩くことかな。セトリにしても、せまい空間で考えると煮つまっちゃうから歩きながら。自宅の駅のひと駅前で降りて歩くことが多いかも。」
矢花「オレもインドアで筋肉量少ないから、せめて歩くようにしてる。あとは楽器歴が11年と長くて腱鞘炎気味なので、手のマッサージは欠かせません！」
