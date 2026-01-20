元NMB48吉田朱里、10年前の網タイツ美脚コーデ公開「質感が懐かしい」「この頃からずっと推し」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元NMB48でモデルの吉田朱里が1月19日、自身のInstagramを更新。10年前の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】妊娠中の29歳元NMB「セクシーとキュートのいいとこ取り」10年前の網タイツ姿
吉田は「ちょうどYouTube始めた頃で とにかく周りの意見に惑わされず、自分信じて必死で生きた年だったな〜ここから人生大きく変わった気がする」とつづり、2016年当時の写真を投稿。猫耳やしっぽを付け、ショート丈のトップスに薄いピンクのチュールスカートを合わせた姿や、黒いレースのウサギの耳をつけ、黒のショートパンツに黒の網タイツを合わせた姿など、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露している。また「あれから10年経った2026年 また大きく人生が変わるんだろうな〜わくわく」と2026年への期待も記している。
この投稿に「質感が懐かしい」「この頃からずっと推し」「めっちゃ可愛い」「キラキラしてる」「お人形さんみたい」「セクシーとキュートのいいとこ取り」などと話題となっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）

◆吉田朱里、10年前の写真を公開
◆吉田朱里の投稿に反響
