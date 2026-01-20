SixTONES森本慎太郎、習っていた冬季五輪種目にファン驚き「初耳」「カッコよすぎる」
【モデルプレス＝2026/01/20】SixTONESの森本慎太郎が1月19日、日本テレビ系「news zero」（月曜〜木曜：23時00分〜23時59分／金曜：23時30分〜24時30分）にVTR出演。習っていた冬季五輪種目を明かした。
【写真】森本慎太郎、世界的スターとプリクラ撮影
SixTONESの新曲「一秒」が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』日本テレビ系アスリート応援ソングに決定。今回、番組では『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』（同局系）のスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔が、SixTONESにインタビューを行った。
櫻井から、これまでに冬季五輪の競技をした経験があるかと問われると、森本は「僕はスノーボードを習っていて。ハーフパイプをやっていたので」とスノーボード・ハーフパイプの経験があると告白。続けて「やるからこそわかる難しさもあって、本当にすごいなと思います」と語り、経験者だからこその視点で選手への敬意を示した。
森本のトークを受け、SNS上では「慎太郎くんハーフパイプやってたの！？」「初耳！」「スノボは知ってたけど、ハーフパイプ経験もあったなんて」「初出し情報？」「本当に何でもできてすごい」「カッコよすぎる」と驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
