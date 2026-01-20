吉田拓郎「ANN」一夜限り復活「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーで実現
【モデルプレス＝2026/01/20】吉田拓郎がパーソナリティを務めるニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium」が、2月2日20時から21時57分に放送されることが発表された。
【写真】人気アイドル「LOVE LOVE あいしてる」復活で吉田拓郎に抱きつく
時代を彩るさまざまなパーソナリティが登場するニッポン放送の「オールナイトニッポンPremium」。今回の特番は、吉田からニッポン放送に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーしたことから実現。番組内では、2019年以来7年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細が発表される。
吉田は、2020年にツアーとしては最後になるであろう規模のコンサートを企画していたものの、コロナ禍の影響で中止に。これまでラジオでもその無念さを語ってきた。今回、2019年7月10日に行われた「吉田拓郎ライブでナイト in 神田共立講堂」以来となるコンサートを改めて決意し、その経緯や想いを、長年近況や考えを発信してきたラジオの場で語ることとなる。一夜限りの特別番組「吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium」は、ニッポン放送、東海ラジオ放送、FM COCOLOにて放送される。（modelpress編集部）
ニッポン放送さんにお願いして、ラジオ特番の放送枠を作っていただきました。今回のコンサートはすべてが急遽に決定したイベントなので吉田拓郎を応援いただいていた方々に「どうやってお知らせするか？」大いに悩んだ結果「ラジオを通じて公表する」のが僕らしい！と判断しました。番組収録には名古屋と大阪の主催者代表にも出席をお願いしています。私達が今「出来るベスト」を尽くします。オンエアを是非是非お楽しみに！
2026年1月吉田拓郎
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドル「LOVE LOVE あいしてる」復活で吉田拓郎に抱きつく
◆吉田拓郎「ANN」一夜限り復活
時代を彩るさまざまなパーソナリティが登場するニッポン放送の「オールナイトニッポンPremium」。今回の特番は、吉田からニッポン放送に「ラジオで発表したいことがある」と逆オファーしたことから実現。番組内では、2019年以来7年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細が発表される。
◆吉田拓郎コメント
ニッポン放送さんにお願いして、ラジオ特番の放送枠を作っていただきました。今回のコンサートはすべてが急遽に決定したイベントなので吉田拓郎を応援いただいていた方々に「どうやってお知らせするか？」大いに悩んだ結果「ラジオを通じて公表する」のが僕らしい！と判断しました。番組収録には名古屋と大阪の主催者代表にも出席をお願いしています。私達が今「出来るベスト」を尽くします。オンエアを是非是非お楽しみに！
2026年1月吉田拓郎
【Not Sponsored 記事】