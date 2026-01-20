　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.63　5.14　7.22　5.52
1MO　8.63　5.48　7.63　5.95
3MO　8.76　5.66　7.83　6.32
6MO　9.03　6.02　8.13　6.92
9MO　9.20　6.33　8.40　7.35
1YR　9.26　6.56　8.54　7.59

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.30　6.41　6.62
1MO　7.86　7.39　6.79
3MO　8.14　7.85　6.87
6MO　8.71　8.45　7.16
9MO　9.05　8.85　7.44
1YR　9.24　9.12　7.59
東京時間10:40現在　参考値

ドル円短期ボラは直近のレンジ取引を反映して低め推移