通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.63 5.14 7.22 5.52
1MO 8.63 5.48 7.63 5.95
3MO 8.76 5.66 7.83 6.32
6MO 9.03 6.02 8.13 6.92
9MO 9.20 6.33 8.40 7.35
1YR 9.26 6.56 8.54 7.59
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.30 6.41 6.62
1MO 7.86 7.39 6.79
3MO 8.14 7.85 6.87
6MO 8.71 8.45 7.16
9MO 9.05 8.85 7.44
1YR 9.24 9.12 7.59
東京時間10:40現在 参考値
ドル円短期ボラは直近のレンジ取引を反映して低め推移
