【前後編の前編／後編を読む】妻に訪れた“試練”に50歳夫は取り乱し…行きずりの女性となぜかホテルへ 「混乱していた」ではすまない繰り返された過ち

「愛妻家」という男性は稀にいるが、タイプはいろいろある。パートナーとしてお互い対等であると認識している人もいれば、妻を少なからず子ども扱いしている人、あるいは母のように慕って依存していると思われる人もいる。「妻が大好き」「妻を愛している」のは変わりないのだろうが、その愛の中身は多様だ。

愛妻家はいるのに、愛夫家という言葉がないのは不思議である。夫が妻を愛するのが珍しいからだろうか、あるいは夫を愛する妻などいないということなのだろうかと考えてみたくもなる。もしくは妻が夫を愛するのは当然だからか。考え出すときりがない。

「永遠のアイドル」を射止めた隼澄さんだったが…

「僕は自他ともに認める愛妻家でしたよ、いや、愛妻家ですよ」

そう言うのは岡村隼澄さん（50歳・仮名＝以下同）だ。一瞬、過去形になったのは彼の行動によって、妻との関係がギクシャクしているからだ。

「自分でも、わけがわからない行動を繰り返していたのはわかっています。反省はあります。でもそれは僕が妻を愛しているからだった。こういうとき人は、不徳のいたすところというんでしょうね。僕の中の別の僕が起こした行動としか思えない。これが逃げ口上だということもわかっているんですが……」

確かに人は混乱すると、わけがわからないことをしでかす可能性はある。ただ、それもまたその人なのだ。「僕の中の別の僕」はいない。

入学式でひと目惚れ

隼澄さんが妻の美枝子さんと結婚したのは27歳のとき。出会いは大学の入学式だ。たまたま隣に座って目が合った瞬間、隼澄さんは恋に落ちたという。

「雷に打たれたような感じでしたね。この人に出会うために僕は生きてきたんだと思った。その日から僕はずっと美枝子が好きなんです」

ところが美枝子さんのほうはそうでもなかったらしい。学部も同じだったので、たびたび顔を合わせていたし、友人としては仲がよかったのだが、「つきあってほしい」という隼澄さんの願いに首を縦に振ることはなかった。

「せっかく大学に入って、これから自由を満喫したいのに誰かに縛られたくない。美枝子はそう言っていました。僕は束縛しないと言いましたが、『誰ともつきあいたくない』の一点張りでしたね。ただ、学生生活が進むとだんだん仲のいいグループができてきた。僕らは7、8人でつるんでいましたが、美枝子もその中のひとりでした」

永遠のアイドル…ほかに恋人は作ったけれど

グループ内にはモテるだろうなと思われる男子学生もいた。いつか美枝子さんと彼がつきあうのではないかと不安に思ったこともある。それでも美枝子さんはグループにべったりするわけでもなく、どちらかといえばひとりで行動していることが多かった。

「僕は自宅から大学に通っていたんですが、美枝子は地方出身で都内の女子寮に入っていました。いい家のお嬢さんかと思っていたら、2年目には寮を出て自活しだした。『親との関係ってうっとうしい』とつぶやいていたこともありました。彼女が自由でいたい、束縛されたくないというのは親とうまくいっていなかったからなのかなと思いましたね、当時」

それでも友だち関係は続いていた。美枝子さんと話せて、ときには一緒にお茶したり自分たちの大学の野球やラグビーなどをみんなで観戦する。そんな時間があればいいと思うようになっていった。

「美枝子は僕の永遠のアイドルみたいな位置づけに変わっていきました。その裏で僕はこっそりバイト先の他大学の女の子とつきあい始めた。美枝子には知られたくなかったんですが、偶然、美枝子とその彼女には共通の友だちがいたようで、『隼澄、あの子とつきあってるんだって』と笑いながら言われたことがありました。美枝子がつきあってくれないからだよと言ったら『そんなこと言ったらあの子に失礼でしょ』と本気で怒られました」

その子とはその後、自然消滅してしまった。やはり美枝子じゃないとダメなんだと、彼は美枝子さんに迫った。就職したら考えようと美枝子さんは言った。

「友だち」としてそれぞれの道へ

だがその後、美枝子さんは短期留学をしたり、海外ボランティアをしたりと急に忙しそうに動き始めた。若い今だから、したいことをしなくちゃ、人生そんなに長くないと言うのが彼女の口癖となった。

「そのころ彼女が慕っていた祖母が亡くなったとあとから聞きました。彼女、そういえば学生時代は自分のことを話しているようで話していなかった。僕は華やかに活動している彼女を、指をくわえて見上げている。そんな感じでしたね」

彼には夢中になれることがなかった。それが焦燥感にもつながったのだが、その日その日が楽しければいいやという思いもあったという。

「周りが就活で動き出しても僕は動けなかった。なんだったんでしょうね、あの日々。人生が虚しくてたまらなかった。『オレはなぜ生きているのか』『なんのために生きているのか』と悶々としたものを抱え込んでしまって……。若さゆえだったんでしょうかね。就職する気がないから大学院へ行こうかなと考えるようになりました。なぜか勉強は嫌いじゃなかった。研究も楽しそうだなと思ったんです」

美枝子さんは学生時代の海外での活動をひっさげて就活を勝ち抜いた。そして隼澄さんは無事、大学院に進学した。

「美枝子は『隼澄は研究者に向いてるよ』と言ってくれた。これからも友だちでいようねとも。ああ、やっぱり友だちの域を超えることはできないのかと思う半面、友だちでいればずっとつきあっていけるとも思った。何かあったら助け合おうとも約束しました」

意外にも美枝子さんに悩みが

それぞれの道でがんばっていこうと約束したのだが、人生はわからない。挫折したとSOSを出したのは美枝子さんだった。仲間も含めてときどき会ってはいたのだが、就職して1年たったころから美枝子さんの様子がおかしくなった。集まりにも出てこない。連絡をしても返事がなかなか返ってこない。隼澄さんが心配していたところへ電話があったのだ。

「美枝子は人間関係で悩んでいました。彼女にそんなことがあるなんてとびっくりしました。彼女自身は決して目立とうとしているわけではないのに、どこにいても結局は頼られるし、中心になるようなタイプだったから。でもそれがある先輩にはうっとうしかったんでしょう。あることないこと言われて仕事からはずされるようになって。それを別の先輩がかばってくれたんだけど、さらに周りも巻き込んで人間関係が悪化していったようです」

仕事で見返してやると密かに意気込んでいた美枝子さんだが、肝心の仕事がきちんと与えられない。彼女は上司に訴えたが、それがわかるとまた先輩に嫌味を言われる。あの会社はおかしい、くだらないことで仕事を停滞させていると彼女は激しい憤りを爆発させた。

いつの間にか恋人同士に

ふたりは美枝子さんのワンルームマンションで話をしていた。揺れ動く彼女を隼澄さんは思わず抱きしめた。美枝子さんははねのけなかった。弱みにつけ込むのは嫌だったから、彼女が落ち着くのを待って、彼は「いつでも来るから」と帰っていった。

「その後、彼女から連絡がありました。『誰が悪いのか、会社がきちんと調べてくれた。私は隼澄から勇気をもらったよ』って。それからは彼女、仕事が楽しくなったようで、めきめき頭角を現していった。僕のほうは大学院を卒業して、中堅企業に就職しました。研究者とか学者はどうも向いてないとわかったし、その企業では一応、院で勉強したことも役に立つようだったから。僕は美枝子と違って、仕事に命を懸けるタイプではない。まあまあ暮らしていければいいやという感じだった。上昇志向みたいなものがあまりないんですよ」

確かに彼は見るからに「ほんわか」とした人で、笑うと目尻がぐっと下がって人のよさが感じられる。そんな彼のよさに、大人になった美枝子さんは気づいたのだろう。そのころから美枝子さんは積極的に彼に連絡してくるようになり、いつの間にかふたりはつきあっていた。そして27歳のときに結婚したのだ。

幸せな家庭を築いて

男女ふたりの子に恵まれ、美枝子さんは仕事を続け、隼澄さんはそんな美枝子さんを支えながら出世を望まずに子ども優先の生活を送った。だが地道に実直に仕事をして成果を上げていく隼澄さんは、いつしか会社にとってなくてはならない人になっていったようだ。忙しいのは嫌だと思いながらも40歳前に、その社では異例の早さで部長に昇格している。

「最低限しか仕事をしないという僕のやり方が、効率的だと思われてしまったようで……。チームを組んで仕事を進めていたので、僕はどちらかというと人に任せてばかりだったんですけど」

謙遜しているだけなのだろうと思ったが、彼は本当にそうなんですよと笑顔を見せた。ときには彼の母親の手を借りながら、家庭は円満で子どもたちはすくすくと成長した。美枝子さんはふだん干渉はしないものの、子どもたちの変化は微妙に感じ取り、ひとりひとりと向き合っていた。

「母親として素晴らしいと思いました。美枝子は母親の過干渉から、高校時代に荒れたことがあったそうです。だから子どものことはひたすら見守る。愛情を伝える。それだけでいいって。彼女が仕事を辞めなかったのは自分も下手をすると過干渉な母親になるからだという不安があったそう。僕はそんな美枝子が大好きだったし、日常生活では僕が支えているように見えても、実は精神的に美枝子を頼っていました。彼女がいるから、彼女のためになるからというのがモチベーションだった」

ところが今から2年前、彼のモチベーションを根底から覆すような事態が起こった。

＊＊＊

長きにわたる片思いを成就させた隼澄さん。「愛妻家」となるのもうなづけるが、なぜ、夫婦の関係は崩れてしまったのか。そのてん末は【記事後編】で明かされる。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

