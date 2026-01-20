９日、内モンゴル自治区シリンゴル盟の冬季ナーダムで、投げ縄などで馬を捕まえる伝統競技「套馬（とうば）」を行う騎手。（フフホト＝新華社配信）

【新華社フフホト1月20日】中国内モンゴル自治区シリンゴル盟各地でこのほど、第3回冬季蒙古馬（モウコウマ）スーパーリーグの大会が相次いで開幕した。騎手らが雪原で熱いレースを繰り広げている。

「馬の都」と呼ばれるシリンゴル盟では、独自の行事としてスーパーリーグを創設。草原競馬の伝統に基づき、耐久レースや走りながら「ハダ」（慶事の際に供物や贈り物にする帯状の絹布）を拾い上げる競技、騎射など、スポーツ性と鑑賞性を兼ね備えた種目を設け、観客が馬術に親しめるようにした。

９日、内モンゴル自治区シリンゴル盟西ウジムチン旗で蒙古馬スーパーリーグに出場した騎手ら。（フフホト＝新華社配信）

シリンゴル盟では2025年、モウコウマのレースが計80回以上開催された。スーパーリーグには騎手3千人以上が出場、2万4千人余りの観客が集まり、直接的な観光収入は2160万元（1元＝約23円）に上った。

レースと観光、民俗文化、消費の融合発展を目指し、イベントに合わせて無形文化遺産マーケットも開かれており、刺しゅう作品や馬具をモチーフにした商品などが並ぶ。民泊やキャンプ場もにぎわいを見せている。

牧畜民のサイハンチムゲさん（39）は25年に牧畜体験施設を開設。乗馬体験や民俗習慣の解説サービス、自家製馬乳酒の販売を行っており、多い時で1日50人以上の客を迎える。「以前は馬の飼育と放牧で生計を立てていたが、今は馬文化に関する収入が増え、暮らしはますます豊かになっている」と語った。

シリンゴル盟で馬関連の産業に従事する人は1万人近くに上り、間接的に5万人の雇用を創出している。就業者の年収は平均2万4千元増加した。ここ数年は競馬場付帯施設の整備を続け、馬に関する研修拠点5カ所を設置した。馬をテーマにした飲食・民泊の産業チェーンも育成し、約200種類のグッズを開発するなど、知的財産を競馬ブランドから観光産業全体へと広げる取り組みを進めている。（記者/哈麗娜）