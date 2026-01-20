猛暑が続いたかと思えばいきなり冬に。“最近”の気象はなんだか変だ。そう考えている人がいたら、その認識は甘いといえよう。この環境は“今後ずっと”続くことになりそうだからだ。実は日本が最大の被害者だという「異常気象」。私たちの生活はどう変わるのか。【立花義裕/三重大学大学院教授】

＊＊＊

体に突き刺さるような日差しに、のしかかってくるような湿気。もう耐えられない……。

喉元過ぎれば熱さを忘れるとはいえ、さすがに昨夏の暑さは、多くの人にとって忘れ難いものとして記憶に刻まれているはずです。

他方、冬が厳しいものでなくなったかといえば、そうでもない。事実、列島各地から尋常ならざる「ドカ雪」のニュースが届けられています。

進む「二季」

異常気象は確実に進行し、昨年の新語・流行語大賞トップ10に選出された「二季」も進んでいる。酷暑の夏が長く続いて、秋の訪れを愛でる暇もなく冬に突入し、そして穏やかな春を楽しむ余裕もなく、また夏に……。

でも、嘆いたところでしょうがない。異常気象は地球規模の現象であり、なにも日本人だけが苦しんでいるのではない。海面上昇で存亡の危機にさらされている熱帯の島国の人たちの方が大変なのだから。そう自らを慰めている人もいるかもしれません。

しかし、その認識は正しくありません。なぜなら、異常気象の「最大の被害者」は私たち日本列島の住人といえるからです。確かに異常気象は地球規模の現象ですが、日本はいわば「スペシャル異常気象」に見舞われている。従って、熱帯の島国の人たち以上に、日本人こそ、最も事態を深刻に受け止めるべきだと私は考えています。

「世界で一番ダメージを受ける国」

〈こう警鐘を鳴らすのは、気象学を専門とする三重大学大学院生物資源学研究科の立花義裕教授だ。

いち早く「二季」化の問題点を指摘し、流行語大賞の表彰式にも招かれた立花教授は、文字通り異常気象の「異常さ」の啓発を行ってきた。

立花教授が、異常気象によって「世界で一番ダメージを受ける国」、すなわちニッポンの危機について続ける。〉

異常気象、その最たる要因である温暖化による夏の暑さは、なぜとりわけ日本において深刻なのか。それは日本列島が、地理的条件によって「世界で一番損をすること」を宿命付けられているからです。

日本で起きている「スペシャル異常気象」の第一の要因は偏西風の蛇行です。偏西風の蛇行を「くねくねしている蛇」に例えて説明します。

“Wの吹きだまり”

これまでは、くねくね度合いが緩やかな蛇（偏西風）が日本列島付近を西から東に横切っていました。従って、列島、あるいは列島の一部が蛇の下（南）になることもあれば、上（北）になることもあった。

ところが温暖化の影響によって、近年の夏は蛇のくねくね度合いが激しくなり、列島を蛇が横切るのではなく、上（北）に出っ張った蛇の下（南）に列島全体がすっぽりと収まるようになった。北へ蛇行した偏西風の南側は太平洋高気圧がとどまるため暑くなる。ゆえに、日本列島の夏は「ずっと暑い」状態が続いてしまうのです。

酷暑の要因は「海」にもあります。温暖化によって、地球全体の海面水温は上昇していますが、海水は世界で“公平”に熱くなってくれているわけではありません。日本の海が“狙い撃ち”に遭っている状況なのです。

世界で最も海面水温が高いのは日本の真南に位置するパプアニューギニアの北で、フィリピンやインドネシア付近に位置する海域です。これは、東から西に吹く貿易風によって、太平洋の東の端にあるペルー以西の温かい海水がその一帯にためられるからです。

そして“世界一ホット”な海水が、“世界一、二を争う速い海流”である黒潮によって日本の海に運ばれてきます。ゆっくりと北上してくれれば冷めるものの、なにしろ黒潮の流れは速いので温かいまま日本に到達する。実際、2023年以降の世界全体の海面水温の上昇は0.6度程度ですが、日本の海は時と場所によっては平年より10度も高くなるケースまであります。このように、日本列島は海から、世界の中でも特異的に温められているのです。

さらに、海だけではなく「陸」からも、日本列島は激しい“暑さ攻撃”にさらされています。

世界で一番広い大陸はユーラシア大陸です。温暖化によって、当然のことながら海だけではなく陸も温められているわけですが、広大なユーラシア大陸で熱くなった大気が、偏西風によって大陸の東端に位置する日本列島に運ばれてくるのです。

いわば日本列島は、温暖化の影響を受けた「熱い海水」と「熱い大気」の“Wの吹きだまり”のようになっている。これが日本の地理的な宿命であり、耐え難い夏の暑さと二季化の要因なのです。

冬がなくなるのはメリットではない？

なるほど、日本が温暖化の「最大の被害者」であるメカニズムは分かった。しかし逆に考えれば、“吹きだまり”である日本からは、寒くて辛い冬がなくなるメリットもあるのではないか。そう考える人がいるかもしれません。でも残念ながら、そうはなりません。

もちろん、地球全体が温暖化しているわけですから、冬の平均気温も多少は上昇していくでしょう。その意味では、冬の辛さはしのぎやすくなるといえます。

そうはいっても、零下数十度の大気が、プラスに転じるほどのものではなく、寒波は寒波で存在し続けます。そして、日本の地理的条件を思い出してください。日本の西には、広大なユーラシア大陸が存在します。夜に沸かした湯船のお湯が、次の日の朝になっても冷めきっていなかったという経験を味わったことがある人もいると思いますが、液体（海水）が熱しにくく冷めにくいのに比べ、固体（陸）は熱しやすく冷めやすい。つまり、シベリアなどで冷やされた大気が日本列島にやって来るため、時に寒波に襲われるという冬の光景は変わらずに残るのです。

さらにその寒波は、温められた日本の海から蒸発する大量の水蒸気を吸収して日本列島にやって来る。したがって、いざ雪が降るとなるとドカ雪になるのです。事実、25年の2月には北海道帯広市で12時間の降雪量が120センチを記録し、全国で初めて半日の降雪量が1メートルを超える事態となりました。その他の地域でも、温暖化にもかかわらず、1カ月間の積雪量が観測史上最高を記録するところが見られ、ドカ雪は確実に増えています。

損なわれる「国力」

こうして、温暖化による二季化が進む日本では、今後、どのような事態が起きるのでしょうか？

夏は連日最高気温が40度を超えるという地域が珍しくなくなるでしょう。

日本の風物詩である「桜舞い散る卒業式と入学式」も、桜の開花が早まるため減っていくと思います。それどころか、桜はある程度の寒さを経てからでないと開花しないそうなので、九州地方などではそもそも桜の花が育たないということになるかもしれません。

また、ごく単純に言うと、九州が沖縄のように、関東が九州のように、北海道が東北・関東のように、といった具合に日本列島の気象条件全体が“北上”するため、北海道にも梅雨が訪れるようになるでしょう。

その梅雨も、これまでのようにジメジメして、しとしと雨が降り続けるというのではなく、ドカ雪と同じで降る時はゲリラ豪雨のように大量に降り注ぎ、雨が上がると真夏のような日差しが襲ってくる。夏至の前後である梅雨の季節は1年のうちで最も昼が長く、太陽（紫外線）の影響を受けやすい季節です。いままでは梅雨の雲がそれを遮ってくれていましたが、これからは、梅雨の時期にもろに紫外線を浴びる危険性が高まり、とりわけ美容を気にする女性にとっては「肌リスク」が増すことになるでしょう。

そして、降雪の機会自体は減ったとしても、東京などの都市圏でも、ひとたび降ったらドカ雪で交通網が大打撃を被る場面が増えると予想されます。

――とどのつまり、日本独特の魅力であった「穏やかな四季の移ろい」が失われていくわけです。それが与える影響は実に大きく、私は二季化によって「日本の国力」が損なわれていってしまうのではないかと、大いなる懸念を抱いています。

インバウンドにもダメージ

例えば、昨夏以上の猛暑が続けば、夏の日中には誰も外に出たがらない事態が生じる可能性があります。すると、生産性が下がるとともに、夏の観光などもってのほかなので経済が循環しなくなる。儲かるのは、誰もがエアコンを使いまくることによって潤う電力会社と、他には、特に地方において、近場で大したお金を使うことなく時間をつぶせて涼めるショッピングモールくらい、ということになりかねません。

インバウンドにも大きなダメージを与える事態が心配されます。

日本の重要な観光資源である四季の移ろいが失われれば、自ずと日本の魅力は減殺されることになりますし、温かい海水に囲まれて異様にジメジメとした日本でぜひ夏を過ごしてみたい――という人が今後増えるとは考えにくい。

さらに、北海道のニセコなどが海外旅行客に人気なのは、他国ではあまり見られないサラサラのパウダースノーが大きな理由の一つとされていますが、今後は水蒸気を多く含んだ雲から雪が降ることになる。そのため、パウダースノーは期待できず、やはりインバウンド客の足が遠のく可能性が考えられます。

「ブランド米信仰」

このように、異常気象は日本の国力を奪い、私たちの生活を大きく左右しかねないファクターなのです。

そして国連のグテーレス事務総長が「人類は地獄の門を開けてしまった」と評したように、このまま何も手を打てなければ「異常気象」は「通常気象」になってしまいます。すでに世界は「アナザーワールドの入り口」に立っているというのが私の認識です。

こうした現状に伴い、甲子園での夏の高校野球の開催が「昼間」を除いた「朝と夕方」に行われることになったように、必然的に私たちには異常気象に対応した生活スタイルが求められるはずです。

例えば、日本はいま世界標準時刻よりも9時間先行した標準時を採用していますが、それを2時間早める。「現在の午前9時」は、夏であればすでに外で作業するのは厳しい暑さですが、「新しい午前9時＝現在の午前7時」であれば、まだ作業しやすくなるでしょう。無論、実施するにはさまざまなハードルがあるでしょうが、アナザーワールドに突入しつつあるいま、それくらいの「覚悟」が必要とされていると、私は考えています。

また、「ブランド米信仰」も考え直す必要があるかもしれません。人気のコシヒカリは実は暑さに弱く、近年、生産の質量ともに低下しています。しかし、消費者がコシヒカリを求めるので、農家としてもコシヒカリ作りをやめるわけにはいかない。暑さに強い品種改良を進め、それを促すためにも、「ブランド米以外の米」に対する認識を改めることも視野に入れるべきなのではないかと思います。

「夏祭り」などのイベント開催時期も変更を検討する必要があるのではないでしょうか。猛暑の中、ギラギラと輝く太陽の下でみこしを担ぐなどというのは、いまの尋常ならざる暑さでは“自殺行為”になりかねません。もともと、祭りの開催時期は、「日付け」よりも「季節感」を由来にしていにしえの人が決めた場合も少なくないはずですから、むしろ、いまの気象条件に合わせて開催時期をずらすのは理にかなっているともいえるのではないでしょうか。

他人事ではない

温暖化の主原因とされる二酸化炭素の排出量を減らすためには、「車社会」も検討の余地があるでしょう。群馬県が行った調査では、100メートル未満の移動でも車を使うと答えた人が26％もいました。「車の無駄使い」には要注意です。

そんな対策をしたところで、日本だけがやっても弥縫（びほう）策にしかならない。そうした声が聞こえてきそうです。しかし、異常気象への「気付き」や意識改革を世界に向けて迫る意味でも、日本が率先してやれることからやるべきです。

なぜなら、繰り返しになりますが、異常気象の影響を最も受けるのは他ならぬ日本なのです。異常気象は「沈みゆく熱帯の島国の他人事」ではなく、「宿命を背負った日本列島のわが事」。このままでは、いずれ日本は暑過ぎる上にドカ雪が降る、「世界で最も住みにくい国」になりかねないのです。

こうしているいまも、日本のどこかでドカ雪が降っているかもしれません。

立花義裕（たちばなよしひろ）

三重大学大学院教授。1961年生まれ。北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士（理学）。気象学、異常気象、気候力学が専門。日本気象学会理事、日本雪氷学会理事。北大低温科学研究所、ワシントン大学などを経て現職に。『異常気象の未来予測』（ポプラ新書）の著書がある。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載