男女で食事に行ったときに「男性が奢る風潮はどうなのか？」という割り勘論争が勃発したことがありましたよね。たしかに、時代は男女平等。男だから奢るのが当たり前というのは、違和感を抱く人も多いでしょう。ただ、やたらと男女平等にこだわる人は、偏った考えをもっているようで……？ 今回は、男女平等にうるさい男が飲み会をしらけさせた話をご紹介いたします。

男女平等に固執する男

「飲み会に参加したとき、サラダを取り分けようとしたら、隣にいた男性に『今の時代は男女平等さ』『女がやらなきゃとか思わなくていいから』と言われて、好感を持ちました。こういう人なら家事もきちんと分担してくれそうだし、結婚相手にピッタリなんじゃないかと、一瞬思ったくらいです。飲み会も終盤に差し掛かり、お会計の話になったときに、他の男性は『今日は俺らが払うから』と奢ってくれる流れになりました。

すると突然、男女平等と言っていた男性が、『なにいってんだよ』『今の時代、男が奢るとか決まってないから』『当然割り勘な？』と言われました。別に割り勘が嫌なわけじゃないけど、言い方にイラッとしましたね……。飲み会の空気が一気に悪くなり、幹事の男性は連れてきたことを後悔していましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 男女平等は大切ですが、ちょっと偏った考え方を持っていそうですよね。ことあるごとに男女平等と言う人には警戒したほうがいいかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。