外為サマリー：１５７円９０銭台で推移、衆院解散表明後の動向に関心 外為サマリー：１５７円９０銭台で推移、衆院解散表明後の動向に関心

２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円９３銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円８４銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では、１５８円２０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１５７円９０銭台のドル安・円高方向に振れた。前日の米国はキング牧師誕生日の祝日で、市場参加者は限られているが、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で、仲値決済に向けドル買い需要が強まった様子だ。１９日に高市早苗首相が「２３日衆院解散、２月８日投開票」の日程を正式に表明したことから、今後の政局動向を確かめたいとの見方も強まっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６４０ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。











出所：MINKABU PRESS