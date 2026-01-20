現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』より、西野七瀬のインタビューコメントが公開された。

参考：西野七瀬に聞く、仕事とプライベートの両立と乃木坂46時代からの変化 「楽観的になった」

本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。

西野が演じるのは、未来の10年来の親友であり、よき理解者の今井沙織。脚本を読んだ印象について西野は、「未来と、その周りの人たちとの関係性がすごく素敵だなと感じました。未来がいろんな人を巻き込んでいくけれど、その分、周りの人たちも未来のことを助けていく。その感じが、読んでいてほっこりするポイント」と語る。

役柄については、「未来はどちらかというとやりたいことを諦めずにやっているけれど、沙織はある程度、諦めてしまった部分もある人物」と分析。「だからこそ、そばで未来の姿を見ていて感化されているところもあると思います。未来の存在があったからこそ、自分の好きなことを頑張ってみようと思って、今まさに進んでいる最中の人」と沙織の内面を語った。

親友役の志田とは「実年齢も近いので、楽しくおしゃべりしています。その雰囲気が映像にも出たらいいなと思っています」とコメント。志田の印象について「すごく器用な方だなとも思います。小さい頃からずっとお芝居のお仕事をされてきているので、監督からのどんなリクエストにも、きちんと応えていて。その姿を見ていると、自分もしっかりしないと、という気持ちになります」と刺激を受けていることを明かした。

颯太役の天野については、「とにかく自由です（笑）」と現場での様子を明かしつつ、「まだ文字も習っていないくらいの年齢なのに、お家でお母さんと一生懸命セリフの練習をしてきて、撮影現場でちゃんとセリフを言えている。本当にすごいなと思います」と称賛した。

西野七瀬（今井沙織役）コメント●沙織というキャラクターについてもともと未来がアルバイトしているコールセンターで一緒に働いていて、未来はどちらかというとやりたいことを諦めずにやっているけれど、沙織はある程度、諦めてしまった部分もある人物なのかなと。だからこそ、そばで未来の姿を見ていて感化されているところもあると思います。未来の存在があったからこそ、自分の好きなことを頑張ってみようと思って、今まさに進んでいる最中の人、という印象です。きょうだいがいる長女の設定なので面倒見が良く、未来とは同い年ではあるけれど、沙織がちょっとお姉さんのような関係性なのかなと思います。

●親友同士の空気感を作るために未来という大事な親友と、きちんと向き合うことを意識しています。未来が突然5歳の男の子のママになっている、現実で考えたら本当に意味が分からない状況ではありますが、そこまで強い思いがなければ、「ちょっと距離をおこうかな」と思ってしまってもおかしくないと思うんです。でも、沙織にとって未来は、人生におけるキーパーソンだったんだろうなと思っていて。だからこそ、彼女のことを信じたいし、信じてあげたい。そういう気持ちを大切にしています。未来と沙織のシーンは、未来が他の登場人物といる時とは少しトーンが異なるので、真剣さはあるけれど、暗くなり過ぎない、そのバランスが難しいなと。本当の親友同士がしゃべっているような空気感を出したいなと思っていて、そこは結構意識しています。

●志田未来について撮影がある日は、自然とおしゃべりしています。頑張って話そうとしているわけではなくて、ふと思いついた質問や、その時に感じたことを、フラットに話している感じです。志田さんがとても話しやすい雰囲気でいてくださいますし、実年齢も近いので、楽しくおしゃべりしています。その雰囲気が映像にも出たらいいなと思っています。私にとっても未来ちゃんは癒やしでもあると同時に、すごく器用な方だなとも思います。小さい頃からずっとお芝居のお仕事をされてきているので、監督からのどんなリクエストにも、きちんと応えていて。その姿を見ていると、自分もしっかりしないと、という気持ちになります。

●天野優とのエピソード優くんは、とにかく自由です（笑）。撮影現場でも思うままに動いているのですが、スタッフさんからの「こうしてね」と言われた指示を、聞いていないようで、ちゃんと聞いているんです。しかも、まだ文字も習っていないくらいの年齢なのに、お家でお母さんと一生懸命セリフの練習をしてきて、撮影現場でちゃんとセリフを言えている。本当にすごいなと思います。スーパーで未来と颯太、沙織の3人が一緒にいるシーンがあるのですが、その時、優くんがお菓子の袋を置く場所にすごくこだわっていて（笑）。売り場の中で、「絶対ここ！」という定位置があったみたいなんです。毎回そこに戻していて、ちょっとでもずれると「違う」という感じで直していて。意外と几帳面な一面があるんだなと、個人的に発見でした（笑）。

●視聴者へメッセージ未来と沙織は親友だからこそのやりとりがあり、沙織が未来の言葉をどう受け止め、どう支えていくのかも見どころです。ここから物語が大きく動き出し、沙織を含めた周りの人たちも、颯太の存在を知り始めます。その中で、未来がどんなふうに立ち回っていくのか、この先どうなっていくのかを、引き続き見ていただけたらと思います。未来にとって唯一何でも相談できる存在として、沙織がどうサポートしていくのか、そのあたりにも注目していただけたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）