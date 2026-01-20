ＰバンＣＯＭが続伸、タイ向けプリント基板通販サイトを開設 ＰバンＣＯＭが続伸、タイ向けプリント基板通販サイトを開設

ピーバンドットコム<3559.T>が続伸している。１９日の取引終了後、タイの開発者・製造業者向けに、オンラインでプリント基板を発注できる新サービス「ｐ－ｂａｎ Ｔｈａｉｌａｎｄ」を開設したと発表したことが好材料視されている。



同サービスは、北米向け「ＰＣＢ Ｆｌａｓｈ」に続く海外ＥＣ展開の第２弾。「ｐ－ｂａｎ Ｔｈａｉｌａｎｄ」では、基板仕様の入力から見積り・注文までを全てＷｅｂ上で完結でき、日本国内で培った品質基準と製造ネットワークをそのまま海外向けに提供する。これにより、タイの研究開発部門や製造企業が、より迅速かつ低コストで基板試作を進められる環境を実現。また、ＡＳＥＡＮ市場への本格展開を推進する。



出所：MINKABU PRESS