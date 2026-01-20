アサヒエイトが４日ぶり急反落、２５年１１月期の営業赤字幅が下振れて着地 アサヒエイトが４日ぶり急反落、２５年１１月期の営業赤字幅が下振れて着地

ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341.T>が４日ぶりに急反落している。１９日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算を発表した。売上高が前回予想の５０億円から４３億３６００万円（前の期比９．３％増）、営業損益が９０００万円の赤字から２億７２００万円の赤字（前の期は３億２０００万円の赤字）、最終損益が１億１５００万円の赤字から３億４０００万円の赤字（同３億７４００万円の赤字）に下振れて着地した。リノベーション・リフォーム事業で体制構築に時間を要したうえ、工事の遅延などが発生。更に、円安による原材料価格の高騰や販管費の増加といったコストの上昇が各損益の赤字幅拡大につながった。



連結決算にあわせて２６年１１月期の通期業績予想を開示。売上高予想を５８億円、営業損益予想をトントン、最終損益予想を２０００万円の赤字とした。各グループ企業の協力体制のもと、リノベーション・リフォーム事業に注力しつつ、Ｍ＆Ａなどにより新規事業を模索する。



出所：MINKABU PRESS