プレミア100試合到達の三笘薫は出場数で日本人３位。154試合の１位と114試合の２位は誰？ リーグ公式が紹介で大反響
現地１月19日に開催されたプレミアリーグ第22節で、三笘薫を擁するブライトンがボーンマスとホームで対戦。32分にPKで奪われた１点をなかなか返せずにいたが、90＋１分に三笘も絡んだ攻撃から、シャラランポス・コストゥラスがオーバーヘッドで同点弾を叩き込み、１−１で引き分けた。
先月中旬に怪我から復帰以降、初めてフル出場した三笘は、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。日本人の出場数ランキング１位は、かつてサウサンプトンで活躍し、現在はロサンゼルス・ギャラクシーでプレーする吉田麻也（154試合）、２位は“ミラクル・レスター”の一員として優勝を成し遂げた岡崎慎司氏（114試合）だ。
このトップ３をリーグ公式Xが紹介。すると、たちまち話題となり、現地のファンから様々な称賛のコメントが寄せられている。
「カオル・ミトマの活躍は物凄い！」
「彼は歴史を作っている。その努力には敬意を払わざるを得ない」
「ミトマの活躍は日本人選手がプレミアリーグで着実に存在感を示している証だ」
「100試合は日本人選手にとって非常に大きな節目だ」
「ヨシダやオカザキといったレジェンドに並ぶ偉業だ。まさに相応しい！」
「シンジ・カガワは何試合なんだ？」
「トミヤスも入るべきだ」
「ミトマは既に最も注目される日本人選手の１人だ。次はオカザキに追いつけるか？」
リーグ戦の残りは16試合。森保ジャパンのエース三笘は、今季中に岡崎氏の記録を上回れるか。
ちなみに、コメント内で挙がった香川真司（元マンチェスター・ユナイテッド、現セレッソ大阪）と冨安健洋（元アーセナル、現アヤックス）のプレミアリーグでの出場数は、前者が38試合、後者が65試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―
先月中旬に怪我から復帰以降、初めてフル出場した三笘は、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。日本人の出場数ランキング１位は、かつてサウサンプトンで活躍し、現在はロサンゼルス・ギャラクシーでプレーする吉田麻也（154試合）、２位は“ミラクル・レスター”の一員として優勝を成し遂げた岡崎慎司氏（114試合）だ。
このトップ３をリーグ公式Xが紹介。すると、たちまち話題となり、現地のファンから様々な称賛のコメントが寄せられている。
「彼は歴史を作っている。その努力には敬意を払わざるを得ない」
「ミトマの活躍は日本人選手がプレミアリーグで着実に存在感を示している証だ」
「100試合は日本人選手にとって非常に大きな節目だ」
「ヨシダやオカザキといったレジェンドに並ぶ偉業だ。まさに相応しい！」
「シンジ・カガワは何試合なんだ？」
「トミヤスも入るべきだ」
「ミトマは既に最も注目される日本人選手の１人だ。次はオカザキに追いつけるか？」
リーグ戦の残りは16試合。森保ジャパンのエース三笘は、今季中に岡崎氏の記録を上回れるか。
ちなみに、コメント内で挙がった香川真司（元マンチェスター・ユナイテッド、現セレッソ大阪）と冨安健洋（元アーセナル、現アヤックス）のプレミアリーグでの出場数は、前者が38試合、後者が65試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―