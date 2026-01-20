「退団は否定できない」まさか！決勝ゴールでも次の試合でスタメン落ちの日本代表MF、放出の可能性を現地指摘「先発するのは当然」「ここまで落ちぶれたのなら…」
リーズの田中碧は昨シーズン、中盤の主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝に大きく寄与した。
だが、プレミアリーグに昇格した今季は、リーグ戦ではスタメンが７試合のみ。時間を与えられれば活躍しているのに、終盤投入の試合も少なくない。
前週のダービー戦（FAカップ３回戦）で先発して躍動し、決勝ゴールを挙げたにもかかわらず、17日のフルアム戦でもベンチスタート。それでも、81分から途中出場すると、見事な浮き球のパスで決勝ゴールの起点となり、意地を見せた。
ただ、結果を残してもなかなかチャンスをもらえていない状況に、リーズの地元メディア『MOTLeedsNews』は18日、「ダニエル・ファルケ監督の行動を考えると、田中碧のリーズ退団は否定できない」と報じている。
同メディアは、「田中がいなかったら、先週末のダービー戦で、リーズはFAカップ敗退になっていた可能性が高かった。はっきり言って、田中はピッチ上で最高の選手の一人だったし、フルアム戦で彼が先発するのは当然のことのように思えた。しかし、ファルケ監督は再び田中をベンチに下げ、代わりにイリア・グルエフ、イーサン・アンパドゥ、ブレンデン・アーロンソンを中盤で起用することを選択した」と指摘。こう見立てている。
「もし本当に田中が序列でここまで落ちぶれたのなら、１月に彼に対してオファーがあれば、ホワイトズが少なくとも検討しないと言うのは難しいだろう」
まさかの放出も考えられると見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が絶妙の浮き球パスで劇的決勝弾を演出！
