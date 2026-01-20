TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が20日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。この日、番組に約2カ月ぶりに復帰したフリーアナウンサーの原千晶（37）との久しぶりの掛け合いを披露した。

原アナはこの日、「THE TIME，」の人気コーナー「早朝グルメ」に出演。休暇の篠原梨菜アナの“代役”を務めた。

原アナは「お久しぶりです。原千晶です」と笑顔で登場。「骨折しちゃいまして。久しぶりです。現在リハビリ中なんですが、座ったままのお仕事はできるということで、今日は元気いっぱいに中継お伝えします」とあいさつし、元気にリポートを務めた。

コーナー終了後、安住アナは「番組リポーターの原さん、意外な形での番組復帰となりましたね」と復帰を祝福。「まだ中継繋いでますでしょうかね。原さん聞こえますか？」と再び中継をつなぐと、元気にうどんをすする姿が。原アナも「聞こえます」と笑顔で応じた。

安住アナが「リハビリあと、もうちょっとなんですか？」と聞くと、原アナは「あと1か月弱リハビリ続きそうです」。安住アナは「もう部屋の中では松葉杖使わなくていいんでしょ？」と質問。原アナは「今もう部屋の中では使わずに、外だけ松葉杖ついて歩いてます」と明かした。

安住アナは「あと、なんか松葉杖の使い方間違ってたって最近気づいたって。なんかお医者さんに言われて初めてそうだ、って」とニヤリ。原アナは「そうなんです。折れた方で松葉杖使ってたんですけど、実は折れてない方で松葉杖持たないといけなかったらしくて。それを装具が取れた昨日知りました」と苦笑。安住アナは「昨日知ったんだ。でも、上手に使えてたから良かったね」と話した。

さらに、安住アナは「もう1カ月半のブランクを感じさせない原千晶クオリティーでもうグルメリポートもさすが」と称賛。原アナも「いや、本当ですか？もう家で相当練習しましたからね」と笑顔。

この日はこの後、他局のバラエティー番組への出演も決まっているということで、安住アナも「いよいよ本格復帰の第一歩ということみたいですね」とエール。「無理は禁物ですけども、やっぱりちょっと仕事しながらの方が生活に張りが出ますんで。また番組盛り上げてください」と呼びかけた。

原アナも「頑張ります。仕事したいです。休みすぎてます」と気合十分。安住アナは「1カ月半、無給だったからね。これからどうぞよろしくお願いします」と話した。