『マンガ大賞2026』ノミネート作品発表 『サンキューピッチ』『魔男のイチ』など12作品
書店員を中心とした各界の漫画好き選考員が「今、この瞬間一番おもしろいマンガ」を選ぶ『マンガ大賞2026』の一次選考結果が発表され、ノミネート作品が出そろった。今回の一次選考においては、12作品が選ばれた。
【画像】気になる！公開された『マンガ大賞』ノミネート12作品のイラスト
同賞は2008年に創設され今年で19回目。昨年1年間（2025年1月1日〜12月31日）に新刊の単行本が刊行された作品のうち、最大巻数が8巻までの作品が選考対象。一次選考は、選考員が「人にぜひ薦めたいと思う作品を5作品」選出し、得票数上位12作品（同率順位含む）をノミネートした。また、今回の一次選考においては、94人の選考員から、249作品への投票があった。
今後の予定は、選考員が全ノミネート作品を読んだ上で二次選考を行い、1、2、3位を選定し、ポイント制で集計の上、1作品を「マンガ大賞」に選出する。大賞の結果は3月下旬の授賞式で発表される。
これまでの同賞受賞作やノミネート作は、アニメ化のほか数多くドラマや映画化されている。2008年の第1回大賞『岳』（石塚真一、小学館）は小栗旬主演で映画化し、第3回の『テルマエ・ロマエ』（ヤマザキマリ）も阿部寛主演で同じく映画化。また、2012年大賞の『銀の匙』（荒川弘）はフジテレビ系の深夜アニメ枠「ノイタミナ」でアニメ化＆中島健人主演で実写映画化し、2017年大賞の『響〜小説家になる方法〜』（柳本光晴）は、平手友梨奈主演で映画化された。
■『マンガ大賞2026』ノミネート作品
『妹は知っている 』
雁木万里
『おかえり水平線』
渡部大羊
『怪獣を解剖する』
サイトウマド
『サンキューピッチ』
住吉九
『邪神の弁当屋さん』
イシコ
『「壇蜜」』
清野とおる
『友達だった人 絹田みや作品集』
絹田みや
『人喰いマンションと大家のメゾン』
田中空、あきま
『本なら売るほど』
児島青
『魔男のイチ』
宇佐崎しろ、西修
『RIOT』
塚田ゆうた
『路傍のフジイ』
鍋倉夫
■歴代大賞作品
第1回（2008年）：『岳』石塚真一
第2回（2009年）：『ちはやふる』末次由紀
第3回（2010年）：『テルマエ・ロマエ』ヤマザキマリ
第4回（2011年）：『3月のライオン』羽海野チカ
第5回（2012年）：『銀の匙 Silver Spoon』荒川弘
第6回（2013年）：『海街diary』吉田秋生
第7回（2014年）：『乙嫁語り』森薫
第8回（2015年）：『かくかくしかじか』東村アキコ
第9回（2016年）：『ゴールデンカムイ』野田サトル
第10回（2017年）：『響〜小説家になる方法〜』柳本光晴
第11回（2018年）：『BEASTARS』板垣巴留
第12回（2019年）：『彼方のアストラ』篠原健太
第13回（2020年）：『ブルーピリオド』山口つばさ
第14回（2021年）：『葬送のフリーレン』原作：山田鐘人、作画：アベツカサ
第15回（2022年）：『ダーウィン事変』うめざわしゅん
第16回（2023年）：『これ描いて死ね』とよ田みのる
第17回（2024年）：『君と宇宙を歩くために』泥ノ田犬彦
第18回（2025年）：『ありす、宇宙までも』売野機子
【画像】気になる！公開された『マンガ大賞』ノミネート12作品のイラスト
同賞は2008年に創設され今年で19回目。昨年1年間（2025年1月1日〜12月31日）に新刊の単行本が刊行された作品のうち、最大巻数が8巻までの作品が選考対象。一次選考は、選考員が「人にぜひ薦めたいと思う作品を5作品」選出し、得票数上位12作品（同率順位含む）をノミネートした。また、今回の一次選考においては、94人の選考員から、249作品への投票があった。
これまでの同賞受賞作やノミネート作は、アニメ化のほか数多くドラマや映画化されている。2008年の第1回大賞『岳』（石塚真一、小学館）は小栗旬主演で映画化し、第3回の『テルマエ・ロマエ』（ヤマザキマリ）も阿部寛主演で同じく映画化。また、2012年大賞の『銀の匙』（荒川弘）はフジテレビ系の深夜アニメ枠「ノイタミナ」でアニメ化＆中島健人主演で実写映画化し、2017年大賞の『響〜小説家になる方法〜』（柳本光晴）は、平手友梨奈主演で映画化された。
■『マンガ大賞2026』ノミネート作品
『妹は知っている 』
雁木万里
『おかえり水平線』
渡部大羊
『怪獣を解剖する』
サイトウマド
『サンキューピッチ』
住吉九
『邪神の弁当屋さん』
イシコ
『「壇蜜」』
清野とおる
『友達だった人 絹田みや作品集』
絹田みや
『人喰いマンションと大家のメゾン』
田中空、あきま
『本なら売るほど』
児島青
『魔男のイチ』
宇佐崎しろ、西修
『RIOT』
塚田ゆうた
『路傍のフジイ』
鍋倉夫
■歴代大賞作品
第1回（2008年）：『岳』石塚真一
第2回（2009年）：『ちはやふる』末次由紀
第3回（2010年）：『テルマエ・ロマエ』ヤマザキマリ
第4回（2011年）：『3月のライオン』羽海野チカ
第5回（2012年）：『銀の匙 Silver Spoon』荒川弘
第6回（2013年）：『海街diary』吉田秋生
第7回（2014年）：『乙嫁語り』森薫
第8回（2015年）：『かくかくしかじか』東村アキコ
第9回（2016年）：『ゴールデンカムイ』野田サトル
第10回（2017年）：『響〜小説家になる方法〜』柳本光晴
第11回（2018年）：『BEASTARS』板垣巴留
第12回（2019年）：『彼方のアストラ』篠原健太
第13回（2020年）：『ブルーピリオド』山口つばさ
第14回（2021年）：『葬送のフリーレン』原作：山田鐘人、作画：アベツカサ
第15回（2022年）：『ダーウィン事変』うめざわしゅん
第16回（2023年）：『これ描いて死ね』とよ田みのる
第17回（2024年）：『君と宇宙を歩くために』泥ノ田犬彦
第18回（2025年）：『ありす、宇宙までも』売野機子