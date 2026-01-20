＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】取組後に髪が…執念の勝ち越し15歳イケメン力士

横綱の血を引く15歳力士が執念の相撲で勝ち越しを決めた。熱戦を物語るように取組後には髪の毛が乱れ、「負けん気の強さ顔に出てる」「センスある」とファンも興奮した。

注目を集めたのは序ノ口筆頭・山野邊（出羽海）。東京都墨田区出身、平成22年（2010年）生まれで現在15歳の山野邊は、幕内優勝10回を数えた第31代横綱・常ノ花の玄孫（やしゃご）である“サラブレッド”力士だ。身長168センチ、体重73.8キロとまだ小柄ながら気合十分の取組を見せ、今場所は2番相撲から3連勝を遂げて勝ち越しまで残り星一つと迫っていた。

序二段九十九枚目・梅山（二子山）と対決した九日目の取組では、身長177センチ、体重130.6キロと一回り大きな相手に対し、山野邊は立ち合いから頭を下げて果敢に当たっていった。梅山に組み止められるも、山野邊は左の下手を引いて頭をつけ必死に食らいついていく。その後も左手を離さない山野邊は素早く動いて相手を翻弄、最後は前に出て力強く寄り切り見事に勝利した。体格差を制して山野邊が勝ち越しを決めると館内からは驚きの声も上がった。

まだ髷が結えない山野邊は取組後、熱戦を物語るように髪の毛が逆立って広がっており、中継画面にアップで映った凛々しい表情からは勝利への執念もうかがえた。寄り切りで勝った山野邊は4勝目を挙げ今場所勝ち越しを決めた。敗れた梅山は2敗目を喫した。

体の大きな相手に必死に食らいついて勝ち越しを決めた“サラブレッド”15歳力士の奮闘に、ABEMAの視聴者も「負けん気の強さ顔に出てる」「センスある」「いい取り組み」「技巧派」と称賛の声を送った。（ABEMA／大相撲チャンネル）

