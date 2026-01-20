「2026年お年玉付き年賀はがき」当せん番号を発表 - 1等は現金30万円、引換え期間は?
日本郵便は1月19日、2026(令和8)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手の当せん番号を発表した。
当せん番号および賞品一覧
当せん番号は以下のとおり。
1等(下6けた)は「455756」。賞品は、現金30万円、または選べる電子マネーギフト「EJOICA(イージョイカ)セレクトギフト」31万円分、または2025年発行特殊切手集&現金20万円。
2等(下4けた)は「5037」で、賞品は「賞品カタログギフト」(専用カタログに掲載された67点の中から1点)となる。
3等(下2けた)は「73」「44」「84」で、賞品はお年玉切手シート(85円切手と110円切手のシール式切手シート)。
賞品の引換期間は2026年1月20日〜7月21日までの郵便局窓口営業時間内となる。
賞品の引換には、郵便局に当せんはがきまたは当せん切手を持参する必要があり、1等または2等に当せんした場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人の住所および氏名を確認できる証明書の提示が求められる。会社など団体宛ての年賀状が当せんしている場合は、当該団体の関係者であることを確認できる証明書(登記簿謄本など)が必要となる。
