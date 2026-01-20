スペインとアルゼンチンが激突、カタールで各国代表が「貴重な準備」

カタールの現地組織委員会（LOC）は、今年3月に「カタール・フットボール・フェスティバル」を開催することを発表した。

スペイン代表とアルゼンチン代表が激突する「フィナリッシマ」を含む一連の国際試合が予定され、「3月26日から31日の間で開催されることになった」としている。

このフェスティバルには、スペインとアルゼンチンに加え、カタール、サウジアラビア、エジプト、セルビアが参加する。2026年の北中米ワールドカップ（W杯）を見据えた重要な機会となり、「参加国に準備状況を測定し、能力を評価するための貴重な準備を提供する」と伝えている。

最も注目を集めるのは3月27日のフィナリッシマだ。昨夏の欧州選手権（EURO）を制したスペインと、コパ・アメリカ王者のアルゼンチンが対戦する。会場は2022年カタールW杯決勝でアルゼンチンが優勝を飾った地でもあるルサイル・スタジアムで、現地では「大陸王者同士の待望の対戦」と告知している。

そのほかの対戦カードも豪華なラインナップが並ぶ。3月30日にはエジプト対スペイン、31日にはカタール対アルゼンチンが組まれるなど、計6試合が予定されている。チケット販売も来月から開始される予定となっており、世界的な注目が集まっている。

また、LOC委員長のシェイク・ハマド・ビン・ハリーファ・アル・サーニ氏は、「W杯を控え、世界最高峰のスターたちを迎える準備を進めるなかで、世界中の選手やファンの皆様を歓迎できることを楽しみにしています。世界のサッカーコミュニティに対し、再び我々の扉を開くことができることを光栄に思います」とコメントしている。（FOOTBALL ZONE編集部）