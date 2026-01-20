握りたての贅沢おにぎり！一汁おにぎり 一粒万福 新宿御苑店

一粒万福が、握りたての贅沢おにぎりを通して日本文化を世界へと発信するおにぎり専門店を新たに展開します。

インバウンド需要の高い新宿御苑エリアに、こだわりの店舗「一汁おにぎり 一粒万福 新宿御苑店」がオープンします。

オープン日：2026年1月30日

所在地：東京都新宿区新宿1-12-5 ソラリス新宿御苑 1階

営業時間：8:00〜17:00(予定)

提供形態：イートイン／テイクアウト

この店舗は、2023年10月に品川区西小山に本店をオープンして以降、モンゴル2店舗、台湾1店舗に続く出店となります。

国内外通算5店舗目の展開です。

2029年までに国内外30店舗を目標として掲げる同社は、今後の海外展開を加速させるための拠点を模索してきました。

そこで、インバウンド需要が高く、国内外への発信力を持つ新宿御苑エリアを選定しています。

新宿御苑エリアは、国内外から多くの観光客が訪れる東京有数のエリアであり、自然と都市が共存する象徴的な場所です。

この立地特性を生かし、「おにぎり」という手段で日本の和の文化を体験してもらうことで、海外へと広がる日本食の入口となる店舗づくりを目指しています。

店名にある「一粒万福」は、日本語の「一粒万倍日」に由来しています。

「一粒の籾(もみ)が、万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味があり、わずかな行動が何倍にも実る吉日です。

「私たちの一粒から、世界中に福が届きますように」という願いを込めて、一つ一つ丁寧に握られます。

お米には、京都八代目儀兵衛のおにぎり専用ブレンド米を使用しています。

また、信州・京都の赤味噌を使用したこだわりのしじみ汁や、自家製の塩麹漬けのお新香と合わせた「一汁おにぎりセット」も用意されています。

(仮)炙り蟹味噌クリームチーズ（※新宿御苑店オープン記念メニュー）

価格：時価

新宿御苑店のオープンを記念して用意される限定メニューのひとつです。

香ばしく炙った蟹味噌の濃厚な旨みと、蟹のほぐし身の上品な甘み、まろやかなクリームチーズととろろ昆布を包み込んだ贅沢なおにぎりとなっています。

ひと口ごとに蟹の旨みが広がる、海のごちそうを味わう大人な一品です。

帆立のバター醤油（※新宿御苑店オープン記念メニュー）

価格：650円(税込)

帆立のふっくらとした身から溢れる旨みと、バターのまろやかさ、醤油の香ばしさが熱々のお米にしっかりと染み込んでいます。

噛むほどに広がる濃厚な味わいが食欲をそそる、満足感たっぷりの贅沢おにぎりです。

このほか、大人気の「さけの親子」「お月見そぼろ」「和風えびマヨ」などの定番メニューもラインナップされます。

日本文化の魅力を世界へ発信する新たな拠点の誕生です。

