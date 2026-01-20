B&ZAI橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁が花と寄り添う瞬間 毎朝の習慣も公開「基本はみそ汁とご飯、納豆とぬか漬け」
8人組グループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が2月2日発売の生活情報誌『ESSE』3月号に登場する。アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」で三者三様の日常を切り取ったような撮り下ろし写真と、メンバー同士の“他己紹介”や暮らしのなかで欠かせない「10分習慣」など、3人の素顔にせまる内容を展開する。
花束を買ってきたり、ギターを弾いたり、ソファやベッドでくつろいだり…“暮らしの中で花と寄り添う瞬間”をイメージした写真を多数掲載。橋本、矢花、鈴木それぞれの個性が光る、自然体な魅力がつまった写真の数々も見どころに。
本格的なバンドパフォーマンスも注目される初の全国ツアーを直前に控えた、B＆ZAIの3人は、メンバーがメンバーを語る「他己紹介」や2月から始まるツアー準備の裏話、3人の暮らしに迫るお話まで、魅力たっぷりなインタビューを掲載する。3人のほほ笑ましいやりとりのなか、毎日行っている習慣を紹介する。
■インタビュー一部抜粋
――本誌の特集「10分習慣」にちなんで、毎日の習慣があれば教えてください。
鈴木：朝ごはんを食べること。できない日もあるけど、基本はみそ汁とご飯、納豆とぬか漬け。
矢花：ドラマの朝食みたい！さすがにおみそ汁はインスタント？
鈴木：インスタントじゃないよ。材料を入れた鍋を冷蔵庫に入れておいて、朝温めて味噌をとくの。
橋本：オレは歩くことかな。セトリにしても、せまい空間で考えると煮つまっちゃうから歩きながら。自宅の駅のひと駅前で降りて歩くことが多いかも。
矢花：オレもインドアで筋肉量少ないから、せめて歩くようにしてる。あとは楽器歴が11年と長くて腱鞘炎気味なので、手のマッサージは欠かせません！
