金子国土交通相は２０日の閣議後の記者会見で、２０２５年の訪日外国人客数が前年比１６％増の約４２７０万人になったと発表した。

新型コロナ禍後の需要の回復や円安の影響により、２年連続で過去最高を更新し、初めて４０００万人を突破した。訪日客による２５年の消費額も１７％増の約９・５兆円となり、３年連続で過去最高を更新した。

２５年の訪日客数は、全体の２割強を占める中国の動向が大きく影響した。遅れていた新型コロナ禍後の回復が年後半に進んだ。特に若年層や家族連で日本への旅行の人気が高く、３０％増の約９１０万人となった。

円安の影響で日本での宿泊や買い物が割安に感じられる状況となり、中国に加えて欧米や豪州からの訪日客も増加し、２２％増の約７２０万人となった。

一方、１１月以降は高市首相の台湾有事を巡る発言を受け、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響が広がった。２５年１２月の中国からの訪日客数は前年同月比で４５％減の約３３万人で、ほぼ４年ぶりに前年同月を下回った。

２月には、中国の春節（旧正月）に伴う大型連休も控えており、中国からの訪日客の減少は日本の観光業全体への影響も懸念される。金子国交相は、「様々な国や地域からの訪日の促進に取り組みたい。中国からの訪日客が一日でも早く戻るような努力もしなければならない」と述べた。

２５年の国別の訪日客数などの詳細なデータは、観光庁が２１日に発表する。