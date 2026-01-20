俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。ゴルフについての思い出話を披露した。

この日は大阪グルメツアー企画。そこで「ゴルフ」の話題になると、MCの浜田雅功は「普段はゴルフするけど寒い時期はやらない」と語り「やるの？」と聞くと、伊藤は「ゴルフはやらないんですよ」と返答した。

理由があるのだという。「昔、岩城滉一さんが“俳優はゴルフなんか、やっちぇいけないよ”と。暇なやつしか（やらない）」と諭されたことを振り返ると、浜田が即座に「いやいや、あの人やってるやん」とツッコんだ。

伊藤は「その当時は（やってなかった）。“ゴルフなんかやったらおしまいだからな”と。もう、付き合いやめるぐらいの（言いっぷりだった）」というほど厳しいもので、役者の後輩への金言だった。

ただ、伊藤は「久しぶりにお会いしたらガンガンやってましたね。ビックリしましたもん」と振り返って苦笑い。考えが変わったのかもしれない。

伊藤は自身の趣味としては「スカイダイビングとか、馬乗ったり。そういう方が好きなんです」と説明。子供が生まれてからは危険なのでやめたといい、「バイクとか、今は車が好きですね」と話していた。