ロックバンド・THE BIRTHDAYがオフィシャルサイトを更新。ドラムを担当するクハラカズユキさんが鼠径ヘルニアと診断されたことを発表しました。



【写真を見る】【 THE BIRTHDAY・クハラカズユキ 】 鼠径ヘルニアと診断され 当面のLIVE活動を休止



公式サイトによると、クハラさんは治療に専念するため、自身のLIVE活動を当面の間休止するということです。





▽ 以下 公式サイト 全文 ▽

クハラカズユキ 治療によるライブ活動休止のお知らせ

2026.01.19 TOPICS

いつもクハラカズユキへの応援、ありがとうございます。

このたびクハラカズユキが鼠径ヘルニアと診断され、治療に専念すべくLIVE活動を休止させていただくことをお知らせいたします。

それに伴い、1月22日(木) 『穴井仁吉67th Birthday前前前夜祭 & Respect to Makoto Ayukawa』 下北沢CLUB Que公演以降、現在発表されておりますクハラカズユキ出演予定の1,2月公演の出演を見送り、公演延期あるいは中止とさせていただきますので下記スケジュールのご確認をお願い致します。振替日程は準備が出来次第アナウンスさせていだきます。

チケットの払い戻し等は各ライブ、イベント主催者の判断に準じますのでライブハウスやオフィシャルサイト等にてご確認のほど宜しくお願い致します。

3月以降の公演に関しましては、快復の状況を見守りつつ後日アナウンスさせていただきます。

ご来場予定でした皆様、共演予定でした出演者の皆様、関係者の皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしますことをあらためてお詫び申し上げます。



2026年 1月19日 baseinc.

△ 以上 公式サイト 全文 △

【担当：芸能情報ステーション】