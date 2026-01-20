１７日現在で、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が、個人資格の中立選手（ＡＩＮ）としてミラノ・コルティナ五輪出場を認めたロシアとベラルーシの選手は計６人いる。

２０２２年からのロシアのウクライナ侵略で、ロシアと同盟国ベラルーシの選手は国際大会からの除外が続く一方、フィギュアスケートなど一部の競技では予選を通過した選手がＡＩＮとして五輪のメダル獲得に挑むことになる。

フィギュアスケートは、ロシア選手権で女子３連覇のアデリア・ペトロシャンら計３人が参加する。４回転を含む高難度のジャンプを跳ぶペトロシャンは、昨年の五輪最終予選を除く主要国際舞台に出場していないものの、メダル候補に挙げる声もある。他はロシアの男子選手１人、ベラルーシの女子選手１人が参加の見通しだ。

他の種目では、スピードスケート・ショートトラックでロシアから男女１人ずつ、新競技の山岳スキー（スキーモ）ではロシアから男子選手１人が五輪参加を認められた。

ＩＯＣは条件を満たした選手を順次追加しており、今後、五輪予選を通過した選手が出れば、数は増える可能性がある。（平地一紀）