ZEROBASEONE、先行公開曲『ROSES』リリース間近！ZEROSEに捧げる“特別な一曲”に期待膨らむ

ZEROBASEONE（ZB1）が、ファンへの想いを込めた楽曲をリリースする。

ZEROBASEONEは本日（1月20日）、公式SNSを通じて、スペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』収録曲『ROSES』のトラックポスターを公開した。

楽曲タイトルから公式ファンダム名「ZEROSE」を連想させる『ROSES』は、まさにファンに捧げる一曲だ。ZEROBASEONEは、ZEROSEと過ごしたすべての瞬間を、世界を手にしたかのように輝く気持ちとして、率直に表現する予定だ。

（画像＝WAKEONE）

ZEROSEに向けた真心あふれるメッセージが込められているだけに、トラックポスターも“切手”のようなデザインで仕上げられている。イラストに描かれたバラの花束のように、美しい旅路を共に歩んできたZEROBASEONEとZEROSEの絆を感性豊かに表現している。

『RE-FLOW』は、デビュー以来走り続けてきたZEROBASEONEが、音楽を通じて時間の流れの中で積み重なった感情や瞬間を語るアルバムだ。各楽曲の物語がひとつの流れのようにつながり、ZEROBASEONEの過去・現在・未来を同時に描き出す内容となっており、ファンの期待を高めている。

なお、ZEROBASEONEは1月23日午後6時にデジタルシングル『ROSES』を、2月2日午後6時にスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』を、各種音楽配信サイトを通じてリリースする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。