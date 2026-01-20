趣里、父・水谷豊との貴重2ショット披露 出産後初の近影に「ママの顔してる」「笑顔が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の趣里が1月19日、自身のInstagramを更新。父で俳優の水谷豊との親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳朝ドラ女優「ママの顔してる」水谷豊との貴重2ショット
趣里は「遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします」と2026年最初の投稿として言葉を添え、水谷との2ショットを公開。眼鏡をかけたラフな姿で、水谷と顔を寄せ合って微笑む親子ショットを披露しており、水谷に向けた「いつも背中を押してくれて感謝です。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」という言葉で投稿を結んでいる。
2025年9月26日に第1子が誕生したことを報告した後、SNSでは初めての近影ショットとなったこの投稿は「親子ショット尊い」「貴重なお写真」「ママの顔してる」「元気そうで何より」「2人も笑顔が素敵」「推し親子」「水谷さんきっといいおじいちゃんになってる」「ゆっくり赤ちゃんとの時間楽しんで」などと反響を呼んでいる。
趣里は2025年8月29日、元BE:FIRSTのメンバーで俳優のRYOKI（三山凌輝）との結婚と第1子妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
◆趣里、父・水谷豊と2ショット
◆趣里の投稿に反響
