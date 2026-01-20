BLACKPINK、東京ドーム公演3日間で16.5万人熱狂！圧巻ステージで魅了「大きなエネルギーをもらった」

BLACKPINKが3度目のワールドツアーで最終章へと突き進むなか、日本・東京ドーム公演を3日間全席完売で成功裏に終えた。

BLACKPINKは1月16日〜18日、東京ドームで「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO」を開催。2019年、2023年に続く3度目の東京ドーム公演となり、年々スケールアップしてきた彼女たちの勢いを印象づけるステージとなった。

今回もチケットは発売と同時に完売し、3日間で計16万5000人を動員。日本における圧倒的な人気を改めて証明した。

公演を記念したリレーポップアップストアの展開や、多彩なコラボグッズの発売などで、開催前から期待は高まっていた。初日には神戸ポートタワー、東京タワー、名古屋の中部電力 MIRAI TOWER、さっぽろテレビ塔といった日本4大タワーでライトアップキャンペーンも同時に実施。東京ドーム周辺にはグッズを求めるファンが長蛇の列を作り、会場一帯が熱気に包まれた。

その盛り上がりはステージ上で一気に爆発する。『Kill This Love』『Pink Venom』など世界を席巻したメガヒット曲で幕を開けたBLACKPINKは、迫力あふれるライブパフォーマンスで瞬く間に観客を引き込んだ。さらに磨きのかかったカリスマ性と完成度の高いステージングが、東京ドームの熱気を最高潮へと押し上げた。

ライブバンドのサウンドに加え、YGエンターテインメントならではの演出ノウハウが詰まったステージは没入感も抜群。デビュー曲『WHISTLE』『BOOMBAYAH』から、ツアー中に発表された最新曲『JUMP』まで、BLACKPINKの音楽の歩みを総括する豪華なセットリストで、最後まで一気に駆け抜けた。

ファンとの交流も印象的だった。アンコールでは4人が会場の隅々まで歩き回りながら観客と目を合わせ、手を振り、声を交わす場面も。ファンも大きな拍手と歓声で応え、フィナーレまで一体感を楽しんだ。

メンバーは「時間があっという間で寂しい。3日間、本当に大きなエネルギーをもらった。一人ひとりに愛と感謝の気持ちを伝えたい」と思いを語った。

東京ドーム公演を盛況のうちに終えたBLACKPINKは、1月24日〜26日に香港・カイタク・スタジアムで公演を実施。全16都市・33公演に及ぶ「BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞」のフィナーレを飾る予定だ。

また、BLACKPINKは2月27日14時に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースする。2ndフルアルバム『BORN PINK』以来、約3年5カ月ぶりとなる完全体での新作に、世界中から早くも熱い反響が寄せられている。

BLACKPINKの“今”と、その先へ進む未来を刻む新たな一歩に、注目が集まりそうだ。

