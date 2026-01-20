壱角家が横浜家系「ゴジラーメン」を販売　限定ステッカーも配布

ラーメンチェーン「壱角家」が、映画シリーズで世界的な人気を誇る「ゴジラ」とコラボレーションしたメニューを販売している。販売期間は、2026年1月16日(金)〜4月13日(月)まで。

現在、販売されているのは「横浜家系ゴジラーメンBLACK」と「横浜家系ゴジラーメンRED」の2種類でいずれも「税込1,390円」。提供時間は、11時〜22時（ラストオーダー21時）。コラボメニューは一部店舗のみで取り扱い、提供店舗は50店舗。コラボグッズの販売は「10店舗」。

〈新宿靖国通り店ではゴジラ装飾の特別スペース〉

新宿靖国通り店では、3階限定でゴジラの店内装飾を施した「ゴジラスポット」を展開。店内でゴジラーメンを味わいながら、窓越しに新宿東宝ビルのゴジラヘッドを眺めることができる。席の予約は受け付けておらず、混雑時には待ち時間が発生する場合がある。利用時間は入店から60分まで。

〈コラボ限定オリジナルノベルティ〉

コラボメニューの購入者には、「コラボ限定オリジナルステッカー」がプレゼントされる。ステッカーは全4種で、1品につきランダムで1枚配布。※数量限定のため、なくなり次第終了となる。

●オリジナルグッズ一覧

・コラボ限定 缶バッジ（ブラインドパッケージ【全8種】）：税込550円

・コラボ限定 アクリルスタンド（ブラインドパッケージ【全6種】）税込950円

・コラボ限定 レンゲ 【全1種】：税込1,950円

・コラボ限定 どんぶり 【全1種】：税込3,200円

・コラボ限定 トートバック【全1種】：税込1,550円

※グッズの販売は順次。詳細は店舗まで問い合わせ

※コラボグッズ販売の詳細やその他注意事項は、特設サイトから確認

特設サイトはこちら