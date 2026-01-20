【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット】 1月20日13時より予約開始 6月 発送予定 価格：7,920円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 戦闘メカ ザブングル ザブングル＆ウォーカーギャリアセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月20日13時より予約受付を開始する。発送は6月を予定し、価格は7,920円。

本商品はアニメ「戦闘メカ ザブングル」よりウォーカーマシン「ザブングル」と「ウォーカーギャリア」をSMPシリーズで立体化したもの。劇中のデザインが再現され、「ザブングル」はブングル・スキッパー、ブングル・ローバーの各形態にすることができ、ザブングル・カー形態と変形・合体も再現されている。また、アニメで登場したフル装備状態にすることもできる。

「ウォーカーギャリア」はギャリィ・ホバー、ギャリィ・ウィルにすることができ、変形・合体が可能。各キットはカラーリングが再検討され、シールと彩色が追加されている。

さらに、実験動画「BLUE GALE XABUNGLE SIDE R」で装備された新規武装パーツを新規造形で付属する。

(C)創通・サンライズ