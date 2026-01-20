NARS新色先行体験。話題のパウダーPOPUPが@cosmeTOKYOに登場

光を操るベースメーキャップで支持を集めるNARSから、心ときめくイベント情報が到着。話題の新色パウダーの発売を記念し、@cosmeTOKYOにて期間限定POPUPイベント「NARSHOUSEOFLIGHT」が開催されます。新作の先行販売をはじめ、人気アイテムのタッチアップや限定特典まで用意された、NARSの世界観を存分に楽しめる特別な空間。透明感あふれる肌作りを体感できる7日間です♡

新色パウダーを全国先行で

注目は【先行発売】ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN05555FOG。新1色、内容量10g、価格6,490円(本体5,900円＋税)です。

2026年2月13日(金)全国発売に先がけ、2月11日(水)より@cosmeTOKYOおよび@cosmeSHOPPINGで先行販売、1月28日(水)から@cosmeSHOPPINGにて先行予約がスタート。

アジア地域で販売個数No.1*を誇る名品に、赤みを自然にカモフラージュする繊細な新色が加わります。

*BeauteResearch調べ。2022年-2024年アジア市場(中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ)百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

KATE新作で叶える♡頬まで目もとメイク「バウンシーチークシャドウ」登場

限定キット＆ギフトも充実

会場では、先行販売の新色を含む限定キットも登場。価格は10,670円～12,700円(税込)。キット内容は、A・B・Cから各1品、計3品をセレクト。

ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ 05555 FOG

ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ5894 CRYSTAL

ライトリフレクティングセッティングパウダー ルース Ｎ 02383 CRYSTAL

A.上記3種から1品。

ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

ライトリフレクティング トーンアップヴェール

ライトリフレクティング ファンデーション

ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー

ラディアントクリーミーコンシーラー

アフターグロー リップバーム Ｎ

B.POPUP 対象商品から1品。

ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

ミニ コンシーラーブラシ 特製サイズ

C.上記2種から1品。

さらに、期間中NARS製品を6,490円以上購入すると「NARS特製ヘアクリップ」をプレゼント。*なくなり次第終了

プロ直伝ベースメイク体験

イベント期間中は、NARSメーキャップスタイリストによるベースメーキャップアドバイスを実施。所要時間約30分、参加無料、予約優先です。

カウンセリングからスキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまで丁寧に提案。

参加後、税込15,000円以上購入でミニフェイスブラッシュブラシ(特製サイズ)を進呈。時間枠は11時～19時30分まで複数回実施。

*2月14日は予約枠なし

光を味方にする7日間

NARSが提案する“光の反射”による透明感を、実際に肌で体感できる特別なPOPUPイベント。

新色パウダーの先行発売はもちろん、限定キットやプロのアドバイスまで揃い、ベースメイクを見直す絶好の機会です。

自分史上いちばん輝く肌に出会うために、この7日間をぜひお見逃しなく。NARSの光に包まれる体験を楽しんで♡