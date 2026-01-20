NARS新色先行体験。話題のパウダーPOPUPが@cosmeTOKYOに登場
光を操るベースメーキャップで支持を集めるNARSから、心ときめくイベント情報が到着。話題の新色パウダーの発売を記念し、@cosmeTOKYOにて期間限定POPUPイベント「NARSHOUSEOFLIGHT」が開催されます。新作の先行販売をはじめ、人気アイテムのタッチアップや限定特典まで用意された、NARSの世界観を存分に楽しめる特別な空間。透明感あふれる肌作りを体感できる7日間です♡
新色パウダーを全国先行で
注目は【先行発売】ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN05555FOG。新1色、内容量10g、価格6,490円(本体5,900円＋税)です。
2026年2月13日(金)全国発売に先がけ、2月11日(水)より@cosmeTOKYOおよび@cosmeSHOPPINGで先行販売、1月28日(水)から@cosmeSHOPPINGにて先行予約がスタート。
アジア地域で販売個数No.1*を誇る名品に、赤みを自然にカモフラージュする繊細な新色が加わります。
*BeauteResearch調べ。2022年-2024年アジア市場(中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ)百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数
限定キット＆ギフトも充実
会場では、先行販売の新色を含む限定キットも登場。価格は10,670円～12,700円(税込)。キット内容は、A・B・Cから各1品、計3品をセレクト。
ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ 05555 FOG
ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ5894 CRYSTAL
ライトリフレクティングセッティングパウダー ルース Ｎ 02383 CRYSTAL
A.上記3種から1品。
ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
ライトリフレクティング トーンアップヴェール
ライトリフレクティング ファンデーション
ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー
ラディアントクリーミーコンシーラー
アフターグロー リップバーム Ｎ
B.POPUP 対象商品から1品。
ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション
ミニ コンシーラーブラシ 特製サイズ
C.上記2種から1品。
さらに、期間中NARS製品を6,490円以上購入すると「NARS特製ヘアクリップ」をプレゼント。*なくなり次第終了
プロ直伝ベースメイク体験
イベント期間中は、NARSメーキャップスタイリストによるベースメーキャップアドバイスを実施。所要時間約30分、参加無料、予約優先です。
カウンセリングからスキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまで丁寧に提案。
参加後、税込15,000円以上購入でミニフェイスブラッシュブラシ(特製サイズ)を進呈。時間枠は11時～19時30分まで複数回実施。
*2月14日は予約枠なし
光を味方にする7日間
NARSが提案する“光の反射”による透明感を、実際に肌で体感できる特別なPOPUPイベント。
新色パウダーの先行発売はもちろん、限定キットやプロのアドバイスまで揃い、ベースメイクを見直す絶好の機会です。
自分史上いちばん輝く肌に出会うために、この7日間をぜひお見逃しなく。NARSの光に包まれる体験を楽しんで♡